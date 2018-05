Mãe PM que matou ladrão em escola é homenageada por governador

A policial militar Katia da Silva Sastre, 42, que matou um ladrão na porta de uma escola particular em Suzano (SP), foi homenageada pelo governador de São Paulo, Márcio França (PSB).

França entregou flores à PM na manhã deste domingo (13), em cerimônia no Comando de Policiamento de Área Metropolitana-4, na Vila Esperança, zona leste de São Paulo. O governador disse que a cerimônia era para “cumprimentar a destreza, a técnica e a coragem” da cabo.

“A gente não pode deixar de enaltecer toda a técnica que você usou nesse episódio, da maneira rápida que você agiu e, ao mesmo tempo, a coragem que você teve, porque poderia simplesmente se omitir naquela situação, pois estava de folga, à paisana”, disse França à policial.

​​​​A cabo estava de folga quando disparou três vezes contra o ladrão, identificado como Elivelton Neves Moreira, 21. Ele caiu e foi desarmado. Socorrido, morreu no hospital. A PM e outras mães esperavam com seus filhos pequenos a abertura dos portões da escola particular Ferreira Master, onde aconteceria uma festa pelo Dia das Mães, quando foram abordadas por um rapaz com um revólver calibre 38, que anunciou o roubo, por volta das 8h.

Enquanto ele revistava um funcionário da escola, a policial sacou sua pistola e o atingiu com tiros no peito e na perna. Ela o rendeu até a chegada do socorro médico.

