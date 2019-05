Lutadora de UFC brasileira dá flor para adversária

Em um mundo considerado machista e violento, há quem rompa com padrões. Foi o que decidiu fazer a lutadora brasileira de UFC Jéssica Bate-Estaca. Ela disputa hoje com a americana Rose Namajunas o cinturão peso-palha. Um dia antes da luta, as adversárias se encontraram na pesagem e o que normalmente é um momento tenso e de provocações se tornou uma prova de que a disputa feminina pode se reduzir ao octágono.

Na hora de encarar sua adversária, Jéssica a presenteou com uma flor. Rose, surpresa com o gesto, retribuiu com um abraço.

No vídeo, é possível ver o momento: