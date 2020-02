Lugar de criança é na escola!

Se a garotada não deve faltar, cabe à escola garantir todas as aulas previstas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: 800 horas de aula por ano. Essa carga é distribuída ao longo de, no mínimo, 200 dias letivos.

Basta uma ameaça de febre, um frio mais intenso ou um feriadão para muitos pais decretarem: é melhor o filho não ir à escola. Mas saiba que a presença do estudante em classe diariamente é tão necessária quanto nos dias de prova. “Ao faltar, a criança perde a seqüência de ensino dos conteúdos”, alerta Regina Scarpa, coordenadora pedagógica da Fundação Victor Civita. “Quando tenta repor o que perdeu por meio de trabalhos extras ou copiando a matéria dos colegas, o aluno fica realmente um passo atrás do restante da turma”, complementa Regina.

A presença do estudante em classe diariamente é tão necessária quanto nos dias de prova Foto: Dreamstime

· Fale com o seu filho sobre o conceito de responsabilidade. Mostre que ele está vivendo um período importante da vida e diga que faltar à aula só irá prejudicá-lo.

· As crianças, de modo geral, adoram ir à escola. Mesmo que nos primeiros dias algumas chorem para não ir, a situação logo deve se inverter. Isso acontece quando elas descobrem como é bom conviver com os colegas e com os professores.

· Se seu filho desenvolver uma resistência para ir à aula, alguma coisa está errada. Antes de as faltas se transformarem em dificuldade de aprendizagem, fale com o professor ou o coordenador pedagógico sobre o problema. Muitas vezes, a causa é simples de resolver.

· Não procure adaptar a agenda de seu filho à sua. Por isso, jamais permita que ele falte por causa de um compromisso seu. Se há algum feriado prolongado e você pretende viajar, veja se a escola vai funcionar. Em caso negativo, verifique ainda como as aulas serão repostas. Em caso de greve, exerça seu direito de cidadã e exija que o ano letivo seja cumprido integralmente.

Texto produzido especialmente para AnaMaria pela redação de Nova Escola, uma publicação da Fundação Victor Civita.