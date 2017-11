As fases da Lua tem grande influência no signo solar e, consequentemente, nos nossos comportamentos e sentimentos. No sábado (18), inicia-se o ciclo da Lua Nova.

Essa fase é favorável para pensar em novos planos, sendo ideal para, por exemplo, criar um novo negócio. A força da Lua Nova é muito forte, e tudo aquilo que é iniciado nesse momento, costuma gerar bons frutos. Veja o que isso representa no seu signo, de acordo com a astróloga mais conceituada do mundo, Susan Miller:

Escorpião

23/10 a 21/11

Nesta lua nova, você pode ouvir notícias emocionantes sobre sua carreira. Esta lua nova de 18 de novembro fará as coisas acontecerem. Sua saúde também irá melhorar: então, se sua saúde tem sido uma preocupação (seja devido a uma condição crônica ou algo novo), continue procurando opiniões médicas. O passado é passado, mas agora você está olhando uma situação inteiramente nova e motivo de esperança. Você tem o grande curandeiro, Júpiter, na sua esquina, e isso faz toda a diferença.

Sagitário

22/11 a 21/12

A Lua nova, no dia 18, enviará sinais para que desacelere e respire fundo. Afinal, você precisará acumular energia para enfrentar o mês de dezembro, que será muito agitado.

Capricórnio

22/12 a 20/1

Com a Lua nova, no dia 18, as comemorações se intensificam. Vocês vão celebrar as vitórias deste ano e o outro que chega. Tanta festa trará alívio e a chance de esvaziar a cabeça depois da dedicação ao trabalho. Você deve retomar o ritmo ainda mais inspirada. Além disso, pode ser que conheça pessoas bem relacionadas nesses eventos, peças fundamentais para seu crescimento na carreira.

Aquário

21/1 a 19/2

Depois da Lua nova, no dia 18, chegarão as melhores notícias do ano para sua carreira. Você deve receber boas propostas ou convites para entrevistas. O que importa é que a vaga será conquistada.

Peixes

20/2 a 20/3

No dia 18, a Lua nova ressalta oportunidades internacionais. Pode ser que você receba um convite de trabalho, resolva fazer um curso no exterior ou se inscreva para aulas à distância em uma instituição estrangeira.

Áries

21/3 a 20/4

Júpiter, o planeta da boa sorte, beneficia suas finanças. A posição favorável do astro indica um aumento ou o recebimento de uma quantia inesperada até a Lua nova, no dia 18. Sua carreira avança com a ajuda de Saturno no setor de fama e honras, mas parece que um colaborador, agente ou sócio faria diferença nessa escalada de sucesso. Procure alguém que aumente sua produtividade, mesmo que vocês não concordem em todos os assuntos.

Touro

21/4 a 20/5

Se estiver pronta para oficializar o namoro, converse com o parceiro. As casadas devem planejar uma viagem, a compra de um imóvel ou até aumentar a família. Nos negócios, talvez você encontre o sócio que vinha buscando ou ainda faça um acordo de colaboração vantajoso. Todas as decisões serão firmadas a partir do dia 18, na Lua nova

Gêmeos

21/5 a 20/6

A partir do dia 18, com a Lua nova, dietas e rotina de exercícios vão mostrar resultado rapidamente. Só uma boa dose de romance ajudará a equilibrar tamanha concentração e foco nas obrigações.

Câncer

21/6 a 21/7

O momento mais importante para a vida a dois acontece depois da Lua nova, no dia 18, que transitará justamente na sua casa do amor. Espere ótimas notícias. Essa mesma parte do seu mapa também rege a gravidez. Então, se isso estiver nos seus planos, é o mês ideal para começar a tentar.

Leão

22/7 a 22/8

Uma nova lua avança sua energia por seis meses, então, se você quiser, pode ser muito produtivo nos próximos meses. Na astrologia, é muito importante usar os dez dias que seguem a lua nova para atacar, fazer um plano e agir. Seja o que estiver pensando, conte com a energia da Lua nova, no dia 18, para concretizar planos.

Virgem

23/8 a 22/9

Se você é autônoma, você pode querer lançar algo projetou e aprovou no início do mês – faça isso depois de 18 de novembro. A lua nova 18 de novembro abrirá a porta para a oportunidades. Viajar é novamente indicado, mas para um lugar mais perto. Você estará muito ocupada, do jeitinho que você gosta.

Libra

23/9 a 22/10

A Lua nova, no dia 18, cria o momento pelo qual você esperou o ano todo – a oportunidade ideal de pedir aumento ou marcar uma entrevista para uma posição desejada.