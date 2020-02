Lottie: a boneca que é sucesso entre crianças e psicólogos

A boneca foi desenvolvida depois de uma profunda pesquisa com pais e experts em pedagogia e psicologia infantil

O site do Pensou Mulher Pensou Abril, que nasceu como movimento Habla, fala sobre o sucesso da boneca Lottie, que tem o corpo de uma menina de 9 anos, e logo, sem seios, cinturinha ou pernas longuíssimas. Maquiagem? Ela também não tem, tampouco salto alto ou sensualidade. E foi justamente o caráter infantil de Lottie que conquistou o mercado estrangeiro, as crianças (é claro) e também os educadores e os psicólogos preocupados com a imagem do corpo feminino no imaginário das meninas de hoje que serão as mulheres de amanhã.

Os especialistas destacam que uma boneca não sensualizada e sem formas adultas são referências melhores para as garotas do que aquelas bonecas com seios fartos, cinturinha, pernas finas e prolongadas, maquiagem definitiva, cabelão montado e closet fatal. A lógica é: bonecas com formas perfeitas e irreais podem abalar a autoestima das crianças, bonecas com desenho real, não. Por causa disso, Lottie mereceu prêmios e incentivos de organizações como a britânica Body Confidence.

Vale dizer que a boneca foi desenvolvida depois de uma profunda pesquisa com pais e experts em pedagogia e psicologia infantil. Até agora, Lottie, como uma menina de nove anos, não tem namorado, carro, casa própria e gosta mesmo é de brincar. Os modelos da boneca são categorizados por preferências e não por estilos. Assim, há a Lottie fantasiada de bailarina ( mas que não é uma bailarina) , a Lottie fantasiada de princesa e a Lottie que gosta de brincar no campo, por exemplo.

Porém, nem tudo é elogioso: a boneca tem uma cabeça desproporcional. Analisando com olhos de Pollyanna , isso é ponto a favor, uma vez que frisa o propósito fantasioso do brinquedo, que pode ser comprado na Amazon. E se de fato a boneca tiver o poder de influenciar positivamente a imagem do corpo feminino entre as crianças, como acreditam os especialistas, no futuro o vídeo Miss Representation (veja aqui) pode ser incompreendido. Mas crer nisso, infelizmente, parece Pollyanna demais…