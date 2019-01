13 filmes live-actions da Disney que são imperdíveis

Se você é apaixonado pelos clássicos da Disney, já deve ter visto e revisto vários dos títulos incríveis da produtora. E agora com a tendência do live-action, aqueles filmes que mesclam uma incrível computação gráfica a até atores de verdade, a lista de produções imperdíveis só aumentou!

Com tantas opções lançadas e outras por vir, dá até medo de ficar por fora e acabar não vendo alguma delas. Sendo assim, separamos alguns filmes para aproveitar as férias e relembrar das animações mais famosas.Confira 13 live-actions da Disney que você precisa asssitir:

Mogli: O menino lobo

Realizado por Jon Favreau e escrito por Justin Marks, o filme é um remake do desenho animado de 1967. A trama trata da história de Mogli, menino criado por uma família de lobos, que não é mais bem-vindo porque o temido tigre Shere Khan, que carrega cicatrizes causadas por humanos, promete eliminá-lo já que o considera como uma ameaça. O elenco é composto por Neel Sethi, Bill Murray, Ben Kingsley, Idris Elba, Scarlett Johansson e Lupita Nyong’o.

A Bela e a Fera

Um filme musical dirigido por Bill Condon, escrito por Stephen Chbosky e Evan Spilliotopoulos e baseado no conto de fadas de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont e no filme de animação de 1991 da Disney. No filme, Bela é feita prisioneira de uma fera temível no seu castelo encantado e aprende a olhar além da aparência, evitando um caçador que quer se casar com ela. O elenco é formado por Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Kevin Kline, Emma Thompson e muitos outros.

Alice no país das maravilhas

Lançado em 2010 e dirigido por Tim Burton, o filme é baseado no clássico Alice no País das Maravilhas, escrito por Lewis Carroll. A história se passa 13 anos após a história original, com Alice já com 19 anos voltando à terra fantástica que visitou na infância. Fazem parte do elenco Mia Wasikowska (Alice), Johnny Depp (Chapeleiro Maluco), Helena Bonham Carter (Rainha Vermelha) e Anne Hathaway (Rainha Branca).

Cinderela

O filme estadunidense lançado em 2015 foi dirigido por Kenneth Branagh e tem roteiro de Chris Weitz. Ele foi inspirado no conto de fadas de Charles Perrault e na animação homônima de Walt Disney. O filme é estrelado por Lily James como Ella (Cinderela), Cate Blanchett como Lady Tremaine (a malvada madrasta), Richard Madden como Kit (Príncipe) e Helena Bonham Carter como a fada madrinha.

Malévola

Dirigido por Robert Stromberg e produzido pela Walt Disney Pictures, Malévola é um filme de aventura, drama e fantasia. Estrelado por Angelina Jolie como a principal vilã da Disney, o filme conta a história de uma dos mais famosos contos de princesa (A Bela Adormecida) a partir da perspectiva de Malévola. Lançada em 2014, a trama conseguiu uma indicação ao Oscar de Melhor Figurino.

101 Dálmatas

Realizado em 1996 pelos estúdios Disney, 101 Dálmatas é um dos live-actions mais antigos que existe. Ele conta a famosa história dos dálmatas prediletos do cinema. O elenco conta com nomes como Glenn Close (Cruella de Vil), Jeff Daniels (Roger Radcliffe) e Joely Richardson (Anita Radcliffe). O filme possui uma sequência, 102 Dálmatas, que continua a contar a história da vilã Cruella de Vil na tentativa de sequestrar um dos filhotinhos dos cachorros.

Dumbo

O remake em live-action do longa metragem animado Dumbo, de 1941, é baseado no enredo escrito por Helen Aberson e ilustrado por Harold Pearl. Com estreia para março de 2019 (confira o trailer), o filme conta a história de Holt Farrier (Colin Farrell), uma ex-estrela do circo que retorna da guerra e encontra o circo em que trabalhava passando por grandes dificuldades. Sua função é ficar encarregado de um elefante recém-nascido, cujas orelhas gigantes fazem dele motivo de piada. Mas, para a sua surpresa, seus filhos descobrem que o pequeno animal é capaz de voar. A partir desse momento ele se torna um objeto de desejo para um empresário.

Christopher Robin – Um Reencontro Inesquecível

Lançado em agosto de 2018, o filme conta a história de Christopher Robin (Ewan McGregor), amigo da turma do Ursinho Pooh. Porém, na trama, ele não é mais o garoto que adorava brincar com os animais do Bosque dos 100 Acres. Agora ele é um homem de negócios que cresceu e perdeu o rumo da sua vida. Por isso seus amigos da infância decidem entrar no mundo real para ajudá-lo a se lembrar do menino que era na sua infância.

Aladdin

Com estreia prevista para maio de 2019, Aladdin é dirigido por Guy Ritchie. A trama conta a história de um jovem humilde que encontra uma lâmpada mágica com um gênio que pode lhe conceder desejos. Determinado a conquistar o coração de Jasmine, Aladdin decide se passar por um príncipe para conseguir a confiança da amada e de seu pai, porém ele nem imagina que Jafar será capaz de tudo para impedir esse amor. O Live-action é protagonizado por Mena Massoud, Naomi Scott, Marwan Kenzari e Will Smith como o Gênio.

O Retorno de Mary Poppins

O mais novo live-action da Disney foi lançado em dezembro de 2018 e é a sequência de um dos clássicos do cinema. O Retorno de Mary Poppins se passa em uma Londres abalada pela Grande Depressão, onde Mary Poppins (Emily Blunt) desce dos céus novamente com seu fiel amigo Jack (Lin-Manuel Miranda) para ajudar Michael (Ben Whishaw) e Jane Banks (Emily Mortimer), que agora já são adultos e sofreram uma perda pessoal. O filme foi dirigido por Rob Marshall.

Mulan

O live-action de Mulan está previsto para março de 2020, mas algumas informações sobre o filme já foram liberadas. A guerreira chinesa será interpretada por Liu Yifei e o imperador da China por Jet Li. O live-action será diferente em alguns detalhes da animação, como o fato de o vilão não ser o líder dos Hunos e sim uma poderosa bruxa e o par romântico de Mulan não será mais Li Shang. O roteiro do longo foi feito por Rick Jaffa e Amanda Silver.

O Rei Leão

A clássica animação da Disney ganhou um live-action que chegará nos cinemas em julho de 2019 (confira o trailer). O remake conta com vozes como Donald Glovere (Simba), Chiwetel Ejiofor (Scar), James Earl Jones (Mufasa) e Beyoncé (Nala).

Cruella

O live-action de Cruella de Vil será baseado na história de 101 Dálmatas e contará com Craig Gillespie como diretor. A personagem principal será interpretada por Emma Stone, que interpretará a história de origem da vilã. Ainda não foi confirmada a data de estreia do longa.

