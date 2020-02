Larissa Maciel e seus segredos de bem-estar

“O amor está em tudo sempre. Ele é a força que nos move para enfrentar todos os momentos da vida, mesmo os mais desafiadores. Nós vivemos por amor”, conta Larrisa

Foto: Danilo Borges

O jeito delicado da atriz esconde o sangue italiano e o fogo de uma típica escorpiana (ela faz aniversário em 31 de outubro). Larissa sabe o que quer e tem força de vontade para ir atrás. Ela revela os nove ingredientes que compõem seu equilíbrio. Adote-os!

1. Autoestima

“Procuro fazer boas escolhas todos os dias. Fujo do que não me dá prazer ou que possa me agredir. O segredo é respeitar-se e manter-se fiel ao que você acredita.”

2. Relacionamento feliz

“O bom humor é o que mantém uma relação equilibrada. Sem essa leveza, o casal começa a comprar pequenas brigas, o que desgasta o relacionamento. Há dias em que um dos dois não está bem. O papel do parceiro é fazê-lo dar risada para aliviar a tensão. Isso é cumplicidade.”

3. Sexo sem vergonha

“Entre quatro paredes, tudo é permitido. Não há espaço para pudores e preconceitos. Para manter o fogo aceso, é importante inovar e surpreender. Você não vai à farmácia comprar remédio? Ao supermercado comprar comida? Vá ao sex shop comprar prazer! Não há nada de errado com isso.”

4. Saúde em dia

“Faço exames preventivos anualmente, sem medo de notícia ruim. Encaro mamografia, exames ginecológicos, de sangue e de urina. Assim, sei que conseguirei detectar qualquer problema precocemente, o que só facilita e agiliza o tratamento.”

5. Conexão espiritual

“Apesar da minha formação católica, gosto mesmo é de um mix de religiões e filosofias. Tenho uma fé imensa e rezo todos os dias antes de dormir. Por meio da oração, fortifico a minha conexão com Deus.”

6. Tranquilidade

“Diante de uma situação complicada, repito um mantra que me tranquiliza muito e fortalece: ‘Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo’ (trecho da canção Serra do Luar, de Walter Franco). Com isso em foco, nada me derruba.”

7. Animais de estimação

“Quer ser feliz todos os dias da sua vida? Adote um bichinho de estimação. Tenho dois gatos, o Manu e a Mia. Eles me acalmam e me fazem sorrir. Com eles sinto uma injeção instantânea de felicidade!”

8. Disciplina

“Eu tenho foco. Defino as minhas prioridades, sei exatamente o que desejo conquistar e vou atrás, sem desviar a atenção da meta. Não deixo os obstáculos no meio do caminho atrapalharem o meu trajeto.”

9. Graça

“O segredo para tanta alegria? Rir, rir, rir… Principalmente da gente mesma! Sou uma palhaça, adoro fazer graça. Descobri que ver o lado engraçado das coisas é a melhor saída para situações constrangedoras.”