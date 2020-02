Laços de fitas dão charme a objetos de decoração

Aproveite as louças com detalhes vazados e inclua delicadas fitas. Fica lindo!

Foto: Dulia Gosta de decoração romântica, com um toque de delicadeza, que pode ser percebido de longe? Aposte, então, nas charmosos e muito benvindos laços de fitas, que servem para enfeitar desde louças e vasos até quadrinhos fofos na sua casa. É muito fácil! Você só precisa de pistola para cola quente, tesoura e fitas de diversas larguras e tecidos, como gorgorão, organza, cetim e renda. Vamos começar? Deixe seu chá da tarde muito mais requintado, decorando pires de xícaras. Em uma peça com detalhes vazados na borda, passe a fita de organza pelos furinhos e finalize com um lacinho delicado. É muito sofisticado!

Galeria de arte em casa

Os miniespelhos coloridos combinamos trazem alegria para a parede

Foto: Dulia

Para incrementar sua parede, invista em miniespelhos fofos. Para tanto, corte duas tiras de fita de 10 cm. Com a cola quente, fixe-as nas duas extremidades da parte superior de trás da moldura. Posicione o quadro na parede e finalize com um laço, graduando a altura desejada. Pendure em um prego ou tachinha.

Vasos delicados

Dá até para fazer uma decoração original, com um arranjo de fita colocado dentro do vaso

Foto: Dulia

Decoradas com contas e miçangas, fitinhas coloridas podem se transformar em uma cortina cheia de bossa. Para pendurá-la, use um varão com furinhos por onde as fitas passam. Outra opção é amarrar, uma a uma, com um nozinho, numa barra cilíndrica.

Cortina charmosa

Cortinas coloridas dão graça e leveza a qualquer ambiente

Foto: Dulia

Garrafas, vidros e vasos transparentes ganham vida com a mistura de fitas de estilos diferentes – renda, xadrez, rolotê, lisa… Um ideia bem criativa para servir água, decorar a casa ou colorar flores.