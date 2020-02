Jardim livre de insetos

Sabão é tiro e queda contra as pragas

Foto: Getty Images

Com o calor, insetos invadem os jardins. Em vez de usar defensivos industrializados, prefira combater as pragas com receitas caseiras.

Calda de sabão neutro

Combate pulgões, ácaros, brocas e formigas. Derreta 100 g de sabão neutro numa panela contendo 300 ml de água. Desligue o fogo e acrescente 300 ml de querosene. Dissolva 1 colher (sopa) dessa solução em 1 litro de água. Borrife sobre as folhas das plantas a cada 12 dias.

Calda de sabão de coco

Combate cochonilhas – que são pequenos insetos – e lagartas. Adicione 1 colher (sopa) de sabão de coco em pó em 5 litros de água fervente. Faça isso com cuidado, para não se machucar e não produzir espuma. Espere esfriar. Pulverize essa solução a cada dois dias sobre as folhas, na primavera e no verão.