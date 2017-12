Ivete Sangalo: “A mulher sabe do seu poder”

Grávida de gêmeas, Ivete Sangalo, 45 anos, refletiu sobre as diferenças entre criar uma filha e um filho na sociedade atual em entrevista para o jornal O Globo deste domingo (31). Outro recado dado pela cantora foi dado às mulheres que buscam engravidar, mas não conseguem.

Mãe de um menino de 8 anos e a espera de mais duas meninas, Ivete acredita que as diferenças entre as criações de filhos de diferentes gêneros está em ir além da luta pelos direitos das mulheres. É educar os filhos homens sobre o tema. “A mulher sabe do seu poder, ela sabe que ela pode gerar, que ela é determinada, organizada, multifocada. Se estiver num ambiente saudável, vai desenvolver essas aptidões que são dó dela.”

Para Ivete, o que impede o crescimento da mulher na sociedade é a frequente necessidade de explicar o seu poder a quem a cerca. “É tão desgastante e tão broxante, que ela perde até a admiração por essa sociedade. Nesse sentido, minha preocupação com o meu filho é maior. Que homens nós estamos educando para mudar essa ordem machista?”

Quando o assunto girou em torno da nova maternidade, Ivete foi categórica em aconselhar as mulheres que desejam ter filhos que não se sintam pressionadas a realizar o desejo – especialmente àquelas que passam por tratamentos de fertilização como o feito pela cantora. “Existem muitas mulheres que ainda não são mães e criam uma expectativa muito grande no tratamento (…) A mulher tem que estar muito preparada. Os amigos e os familiares querem vê-la feliz, é uma pressão boa, mas não deixa de ser uma pressão. O que não se deve é encarar isso como a última das soluções. Não se deve ir para um tratamento se pressionando ou deixando as outras pessoas pressionar você.”

