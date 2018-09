Índia derruba lei de 150 anos e descriminaliza a homossexualidade

A Suprema Corte da Índia descriminalizou o sexo homossexual no país nesta quinta-feira (6), ao revogar uma sentença de 2013 que validava uma lei britânica de mais de 150 anos. A legislação punia os atos “contra a natureza” e criminalizava com penas de prisão as relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo.

Os cinco juízes que compõem a Corte, liderada pelo presidente do Supremo indiano, Dipak Misra, concordaram em anular a validade do artigo 377 do Código Penal indiano, que versava sobre o assunto. Esta norma, uma antiga lei britânica que data da era vitoriana, tinha sido derrubada em 2009 pela Corte Superior de Nova Délhi, por considerá-la inconstitucional, mas voltou a valer após 2013.

Organizações de direitos humanos acusavam a polícia de usar a legislação para abusar e assediar membros da comunidade LGBT. De acordo com a Agência Nacional de Registros da Índia, mais de 2.100 casos foram processados no país sob o artigo 377 só em 2016.

“O artigo 377 é arbitrário. A comunidade LGBT possui os mesmos direitos que os demais. A visão majoritária e a moralidade geral não podem ditar os direitos constitucionais”, afirmou o juiz Misra, ao ler sua sentença.

O presidente do Supremo, que redigiu sua sentença com o juiz J Khanwilkar, acrescentou que “a discriminação com base na orientação sexual é uma violação da liberdade de expressão”.

O juiz D.Y.Chandrachud, que fez parte dos cinco magistrados da Corte, disse que o tratamento da homossexualidade como uma doença tem um impacto na saúde mental dessas pessoas. “A história deve um pedido de desculpas para as pessoas (da comunidade) LGBT pelo ostracismo e discriminação” sofrida, afirmou a juíza Indu Malhotra em sua sentença.

Assim que a decisão da Suprema Corte foi anunciada, apoiadores da causa que aguardavam o resultado do lado de fora do prédio do tribunal comemoraram com grande emoção. Embora a opinião pública nas grandes cidades da Índia seja favorável à descriminalização, ainda existe forte oposição entre grupos religiosos e comunidades rurais conservadoras.

