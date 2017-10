Horóscopo: previsões de Susan Miller para os signos em outubro

Libra

23/9 a 22/10

Seu foco estará em uma relação próxima (pessoal ou de trabalho) durante todo o mês. No dia 5, a Lua cheia induzirá você a decidir se quer fortalecer essa conexão ou se prefere encerrá-la. Mas, talvez, seja melhor aguardar os acontecimentos que virão com a Lua nova, no dia 19. Ela joga luz sobre segredos que afetarão a confiança no outro. Tudo isso influencia o jeito de se enxergar. O caos deve se instalar em alguns momentos, mas trará a oportunidade perfeita para se observar melhor e perceber quais são as necessidades imediatas e os desejos. Marte entra no seu signo no dia 22 e dá forças para mudar o que não a faz feliz. Também coloca a vida no caminho mais satisfatório. Boas notícias relativas a finanças chegarão a partir do dia 10 e, no dia 26, você pode receber um bônus.

Escorpião

23/10 a 21/11

Você estava aflita e desejando momentos mais tranquilos. Pois eles finalmente chegarão. A partir do dia 10, Júpiter, o planeta dos presentes, entra no seu signo trazendo benefícios por um ano. Pense nesse período como a época do plantio. A colheita virá depois de novembro de 2018. Encontre pessoas infuentes, mostre que seu trabalho é de qualidade e valorize aquilo que produz. No amor, conhecerá pessoas interessantes. As escorpianas comprometidas renovarão o ânimo para viver intensamente as relações consolidadas. A saúde deve melhorar. Caso esteja ávida para começar uma dieta e praticar exercícios, mergulhe de cabeça agora, pois verá resultados rapidamente. O trabalho trará desafios. Será difícil alcançar um acordo com um cliente teimoso. No escritório, perto da Lua nova do dia 19, os colegas vão se tornar os maiores obstáculos para a realização rápida de tarefas. Evite ser combativa. Use suas habilidades para liderar sem intrigas.

Sagitário

22/11 a 21/12

Você se dedica ao máximo no trabalho? Neste mês virá o reconhecimento de tudo que é produzido com empenho. A chefia e os colegas ficarão impressionados com a qualidade de suas entregas, e isso trará oportunidades e propostas. No entanto, devido a um ângulo complicado com Plutão, isso não será revertido em dinheiro. Não desista, porém, de receber aquilo que merece. Negocie com calma e atenção. Pode demorar, mas o desfecho vai beneficiá-la. Se está saindo com alguém, chegará a um impasse e precisará refletir se prefere assumir um compromisso com o parceiro ou deixá-lo. Talvez o final se dê após uma discussão que envolva finanças. Não permita que pequenas questões ganhem dimensões maiores. No dia 19, a Lua nova prolonga essas indagações a dois. Mas não desanime, pois há também coisas boas a caminho. No dia 26, quando a sorte chega para todos os signos, sua saúde estará em foco. Cuide de você e se dê carinho.

Capricórnio

22/12 a 20/1

O ano foi cansativo. Se você não descansou até agora, pode ser uma boa ideia tirar alguns dias de folga. Procure promoções de passagens e programe uma viagem rápida. Ocorrerá uma experiência encantadora, cheia de romance e emoção. Aliás, seu magnetismo estará em alta. No dia 5, quando acontece a Lua cheia, sua casa entra em foco. Pode ser o momento de reformar algum ambiente ou trocar móveis e eletrodomésticos. Sim, parece muita coisa para resolver de uma só vez, mas você conseguirá. Na carreira, diversas oportunidades serão apresentadas. No dia 10, Júpiter, o planeta dos presentes, entra em Escorpião, o que significa que você vai querer uma vida mais leve e divertida. Os encontros com amigos se tornarão mais frequentes e superanimados. No dia de mais sorte do ano, 26, você será convidada para um evento muito interessante. Também deve receber uma proposta de emprego. Escute sua intuição antes de aceitar ou recusar.

Aquário

21/1 a 19/2

Uma grande mudança de carreira está muito perto. Será o acontecimento mais impactante nessa área registrado na sua vida nos últimos dez anos. Isso é resultado de tudo que você construiu. Não se impressione com as inúmeras propostas que cairão no seu colo. Os líderes estarão satisfeitos com seu desempenho. Pense grande e negocie para chegar a um ótimo desfecho financeiro. Afinal, esta é a sua hora. Mas as muitas notícias boas não garantem uma vida fácil. No dia 19, a Lua nova trará desafios no escritório e você precisará ser firme para resolver várias questões sem se estressar ou brigar com colegas. No dia 22, Marte entra em Libra abrindo caminhos para trajetórias internacionais – pode ser uma viagem de lazer, estudos em instituições estrangeiras ou até mesmo parcerias de trabalho com pessoas ou instituições de outros países. Use o dia 26, quando a sorte beneficiará todos os signos, para lançar empreitadas tanto no campo pessoal como no profissional.

Peixes

20/2 a 20/3

O dinheiro e as contas tomarão as rédeas dos seus pensamentos e será preciso muito cuidado para que o fim dessa situação seja positivo para você. No dia 19, a Lua nova trará acontecimentos inesperados. Nada vai seguir o caminho habitual – não se assuste com o que virá. Evite assinar contratos ou fechar acordos nessa data e também não faça grandes alterações na sua conta. A movimentação mais notável dos astros neste mês será, no entanto, a entrada de Júpiter, planeta dos presentes, em Escorpião. Você deve sentir a diferença principalmente no trabalho, já que novas possibilidades – algumas até internacionais – surgirão. Isso virá acompanhado de uma viagem para um lugar distante. O amor ficará mais forte perto do dia 5. É provável que você e seu parceiro passem esse fim de semana grudados, dando risadas e apreciando um ao outro. Planeje uma atividade leve e gostosa, como um jantar em lugar inesperado ou uma escapada para uma cidade próxima.

Áries

21/3 a 20/4

Não espere estabilidade no amor, mas pontos altos e baixos. Nos primeiros dias, a ligação entre Marte, seu regente, e Vênus aumentará a temperatura, tornando o clima mais sensual. Se está solteira, é possível que se interesse por alguém da área de comunicação. É um bom momento para confiar no seu instinto e se deixar levar por algumas situações prazerosas. No dia 19, a Lua nova exalta as diferenças entre você e o amado – isso, porém, pode fortalecer a relação. No trabalho, as exigências tendem a crescer. Tome cuidado para não permitir que as emoções sejam abaladas por críticas ou pedidos de refação. No dia 22, Marte entra em Libra e aumenta sua atenção na carreira. A tensão também será grande. Evite decisões precipitadas e aguarde pelo desfecho. Com o tempo, tudo ficará mais suave. Enquanto isso, as finanças seguirão muito bem. Com a ajuda de Júpiter, você continuará fazendo um pé de meia. Se for discutir benefícios com o chefe, aguarde até dia 26, a data de mais sorte de todos os signos.

Touro

21/4 a 20/5

Haverá provas concretas de quanto o romance faz bem para você. Logo no dia 5, quando Vênus e Marte se aproximam, o amor ganha força. Se é solteira, saia, escolha lugares diferentes e vá conhecer alguém. Marte fica nessa posição até o dia 22, provocando diversas experiências boas e memoráveis na seara da paixão. Se é comprometida há muitos anos e deseja dar o próximo passo, deve sugerir uma conversa séria com o parceiro. Isso vale para qualquer projeto, desde uma viagem distante até a vontade de aumentar a família ou mudar de endereço. No dia 26, quando todas devem se sentir sortudas, você agradecerá pelas conexões fortes que construiu na vida pessoal e até nos negócios. No dia 19, a Lua nova aumentará a carga de tarefas na empresa. Procure saber com clareza o que esperam que você entregue. Assim evitará desentendimentos e decepções mais para a frente. Nesse período, sentirá os colegas irritadiços e sem propósito. Será preciso ter paciência.

Gêmeos

21/5 a 20/6

Avalie se está na hora de repensar a decoração da sua casa ou de executar aquela reforma que vem sendo adiada há tempos. É bom aproveitar para fazer isso antes das festas de fim de ano e enquanto Vênus e Marte estão alinhados no seu setor do lar. No dia 5 de outubro, a Lua cheia sugere momentos de diversão pura. Aceite convites para jantar com os amigos, tomar um drinque ou organize uma festa em casa. A Lua nova, no dia 19, trará confusão nas questões do coração. Uma relação muito próxima será testada e pode ser um período difícil. Mas, se a parceria for autêntica, aberta e vocês forem honestos, é provável que os problemas se resolvam dentro de algumas semanas. Tudo melhora a partir do dia 22, quando Marte entra no seu setor do amor verdadeiro e enche o coração de esperança. Se estiver buscando inspiração para uma vida mais saudável, a entrada de Júpiter em Escorpião, no dia 10, assim como o dia de mais sorte no ano, 26, devem ajudar. Hora boa para dedicar-se a você.

Câncer

21/6 a 21/7

A vontade de viajar é grande e você não deve resistir a ela. No dia 5, a Lua cheia traz a conclusão de uma questão da carreira. Se você estava esperando essa resposta para assumir uma posição, ela deve chegar em alguns dias. Apesar dos ventos estarem soprando em sua direção, é possível que competidores se tornem inconvenientes com posicionamentos agressivos. Não vá para o confronto. Em vez disso, estimule sua criatividade, trabalhe e aperfeiçoe suas ideias. A Lua nova do dia 19 traz um desafio que você nem imaginava. Sua casa demandará atenção. Talvez você precise pagar uma conta recém-descoberta ou mudar-se. O importante é não optar por uma solução abruptamente, pois o tempo nos ajuda a enxergar com mais clareza. Marte dará coragem e motivação para seguir o melhor caminho. A partir do dia 10, Júpiter entra na sua casa do amor verdadeiro por um ano e deve trazer muitas surpresas, todas positivas. É hora de se afastar de quem não lhe faz bem e abrir espaço para o novo.

Leão

22/7 a 22/8

Espere por turbulência no trabalho, pois Plutão formará um ângulo difícil em relação à Lua cheia no dia 5. A convivência com alguns colegas se mostrará difícil. Por mais que deseje viajar, evite movimentações. As confusões dos astros superam o prazer de sair por aí. Mas nem tudo será drama. No dia 10, Júpiter entra em Escorpião, seu setor do lar, promovendo mudanças no estilo de vida. No próximo ano – o planeta só seguirá adiante em novembro de 2018 –, você poderá se mudar, comprar ou vender casa ou apartamento, reformar, derrubar paredes, pintar… Se dinheiro for um problema, converse com um familiar próximo e peça ajuda. É quase certo que conseguirá. Júpiter, o planeta dos presentes, também oferecerá os meios de alcançar seus sonhos. Você verá como ele é forte no dia 26, a data de maior sorte para todos os signos no ano. O planeta se alinhará ao Sol e em pouco tempo vai mostrar o melhor para sua vida pessoal.

Virgem

23/8 a 22/9

Marte está no seu signo até o dia 22, indicando o início de um ciclo energético que durará dois anos. Nesse período, você vai firmar as bases para realizar seus desejos no longo prazo. Vênus estará por perto. Os dois planetas são amantes cósmicos e, quando se unem, aumentam seu poder de atração. Isso quer dizer que pode receber propostas para jantar ou conhecer alguém. Se for comprometida, perceberá que o parceiro está encantado por você. No dia 5, a Lua cheia levará a uma parceria lucrativa. A Lua nova do dia 19 também mexerá com dinheiro, mas de maneira menos encorajadora. Deve surgir um gasto inesperado ou, pior ainda, uma quantia que você esperava não será paga. Um amigo pode estar envolvido nesse problema incômodo. O conselho é ter paciência e resolver passo a passo a questão. No dia 26, assim como para todo mundo, a sorte estará do seu lado. É provável que feche um acordo ligado a uma interessante ideia de negócio.