Horóscopo da semana de 27 a 2: astros reservam tensão para os signos

Conversamos com a astróloga Serena Salgado, do Astrocentro, que avisa: a semana promete ser tensa. No dia 27, a Lua em Peixes forma quadratura com Mercúrio, o que deixará a comunicação truncada e colocará em conflito os lados do emocional e racional.

Dia 28, em sua forma minguante, a Lua se liga a Netuno, o que exige espiritualidade. É o momento de deixar para trás o passado. E nada de dar um passo maior do que as pernas ao tentar por sonhos em prática: Júpiter em Sagitário pode frustar muitas expectativas.

No dia 29, a Lua vai para Áries, criando uma aura de intensidade que facilmente leva a exageros. Marte em Câncer põe esses dois signos de fogo e água, respectivamente, em um embate. O resultado é um misto de apatia e irritação que pede cuidado com ações impulsivas e pode se estender para o dia seguinte.

Mas, calma, que nem tudo está perdido! A partir do dia 31, o jogo vira e a Lua em Touro traz fluidez e bem estar. O fim de semana promete ser ótimo para socializar. Momento perfeito para curtir a pessoa amada, fechar acordos ou firmar reconciliações.

Confira a seguir a previsão semanal de cada signo. Para melhor compreensão, leia o signo solar e também o ascendente.

Áries

Sempre que a Lua está em um signo anterior ao nosso, isso significa que devemos ficar quietos. Assim é para os arianos nos dois primeiros dias da semana. Dias 29 e 30, cuidado com a intensidade: ela pode te fazer comprar brigas desnecessárias. De 31 em diante, procure sair da zona de conforto. Foque na área financeira e nos estudos.

Leia seu horóscopo completo aqui.

Touro

A semana começa com um bom envolvimento na área da amizade. É possível que você tenha que ajudar alguém querido. Nos dias 29 e 30 alguns conflitos podem surgir, portanto trabalhe a flexibilidade. Também é hora de deixar de postergar aqueles assuntos que você tem adiado. A Lua mexe com Vênus no dia 1º, o que é bom para a prosperidade. Mas avalie bem sua situação financeira antes de fazer qualquer gasto.

Leia seu horóscopo completo aqui.

Gêmeos

Apesar da maré de criatividade na área profissional, o começo da semana pede que você mantenha os pés no chão para não se iludir. Cuidado com as mudanças de humor causadas pela Lua em Áries nos dias 29 e 30. Para o dia 31, invista na meditação. As energias renovadas ajudarão nas trocas de experiências que podem rolar no fim de semana.

Leia seu horóscopo completo aqui.

Câncer

Os dias 27 e 28 prometem aberturas no nível espiritual, o que pode ser positivo caso você saiba o que mentalizar. No meio da semana, você sentirá uma nova força para cumprir com suas tarefas no trabalho, mas pode receber algo diferente do que deseja. Cuidado para não se decepcionar. Mantenha a tranquilidade pois o final da semana promete socialização. Só evite entrar em conflitos por má comunicação.

Leia seu horóscopo completo aqui.

Leão

A semana começa com tensões, portanto trabalhe sua espiritualidade. É hora de limpar o emocional e deixar ir embora o que precisa ir. No dia 29, canalize as energias da Lua em Áries para concretizar projetos ao invés de usá-la para alimentar sentimentos raivosos. A semana termina com movimentação na área profissional, trazendo surpresas, ganhos e até a possibilidade de formar amizades. Que tal sair e conhecer novas pessoas?

Leia seu horóscopo completo aqui.

Virgem

Complicações no amor podem abalar o início de sua semana. Controle a carência e exigência para evitar o fim de um relacionamento. É melhor trabalhar o lado positivo da relação para que ela não desande. Nas amizades, também evite procurar pelo em ovo. Após uma fase de introspecção no dia 30, os próximos dias serão melhores, com sua percepção se expandindo. Boa época para melhorias na vida.

Leia seu horóscopo completo aqui.

Libra

Pare um pouco de querer agradar a todos. A semana começa pedindo que você seja mais assertivo, porém sem perder a moderação. Fique atento para não desequilibrar seus interesses. No dia 29, saiba dividir sua atenção entre as áreas profissionais e afetivas. O fim de semana será ideal para buscar auto-conhecimento. Que tal uma pequena viagem solo?

Leia seu horóscopo completo aqui.

Escorpião

Suas emoções estarão mais profundas, o que pode proporcionar interessantes percepções. Fique mais na sua, porém sem se isolar completamente. Nos dias 29 e 30, respire fundo caso surja alguma indisposição no trabalho. É melhor evitar discussões. Dia 31 trará um novo foco para a área afetiva, prometendo boas novas no fim de semana.

Leia seu horóscopo completo aqui.

Sagitário

Não aja de modo abrupto nos dias 27 e 28, especialmente em situações envolvendo a família. Após tensões no dia 29, a quinta-feira trará revigor e diversão, o que faz do momento perfeito para sair da rotina. No domingo, o diálogo será fundamental para o sucesso de parcerias.

Capricórnio

Preste atenção nos seus sonhos na segunda e na terça, pois eles poderão conter sinais espirituais. O clima nas relações afetivas e no lar pode pesar no dia 29. Porém a positividade reinará a partir do dia 31, trazendo soluções para certos impasses, além de leveza e momentos de lazer.

Leia seu horóscopo completo aqui.

Aquário

Pé no chão no começo da semana. Saiba lidar com o dinheiro e segure a compulsão por fazer compras. A Lua em Áries do dia 29 pode trazer algumas confusões, mas deixe essa irritação para trás e trabalhe melhor essas questões apenas no dia 30, quanto tudo ficará mais suave. No dia 31, o momento estará bem propício para reformas em casa, seja de grande porte ou uma mera mudança na arrumação dos móveis. Para o dia seguinte, invista em reunir a família para um bom almoço.

Leia seu horóscopo completo aqui.

Peixes

A Lua minguando em seu próprio signo poderá deixar a segunda com clima de introversão e a terça sem grandes emoções. É um período de regular sua área espiritual, trabalhando o campo de energia. Cuide das finanças, fazendo compras apenas se for necessário e de um jeito moderado. Os dias 31 e 1º trarão mudanças na rotina e muita positividade e afeto em suas amizades. Apenas regule a comunicação no dia 2 para não criar situações complexas.

Leia seu horóscopo completo aqui.

Leia também: + 12 tatuagens para quem ama astrologia

Siga CLAUDIA no Youtube