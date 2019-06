Horóscopo da semana de 17 a 23 de junho: resquícios de tensão

Quer saber como será esta semana do dia 17 a 23 de junho? Segundo Serena Salgado, do Astrocentro, ainda haverá resquícios da tensão dos dias anteriores. Ela explica que no dia 17 a oposição entre o Sol e a Lua trará um cenário de incertezas: os resultados positivos e negativos podem variar a depender das energias pessoais.

Por outro lado, a Lua cheia em Sagitário será também um período de bastante vigor, tornando o dia bastante movimentado e favorável a quem quer experimentar coisas novas.

Aproveite o feriado do dia 19 para recolhimento, pois a Lua em Capricórnio trará tensões. Ou, se puder, utilize esse momento para trabalhar a organização.

Dia 21 o Sol entrará em Câncer, momento importante para os nascidos neste signo, em especial a partir do aniversário. No mesmo dia, a oposição entre Vênus em Gêmeos e Júpiter em Sagitário favorece a afetividade e reflexões sobre o que motiva seu bem estar e otimismo.

O Sol em Câncer também pede mais atenção para as questões familiares e emocionais. Que tal dar um pulinho no passado e pensar em como ele influenciou seu presente?

Confira a seguir a previsão semanal de cada signo. Para melhor compreensão, leia o signo solar e também o ascendente. Aproveite e confira também como a Lua Cheia do dia 17 vai afetar seu signo.

Áries

Ainda que a semana comece de forma elétrica, com a migração da Lua cheia para Capricórnio o ideal é assentar a poeira, buscar mais organização e praticidade, mantendo o pé bem fixo no chão. Bom período para se envolver atentamente com a parte profissional e evitar estresses. No dia 20, a Lua em Aquário forma uma quadratura com Urano, que é regente também de Aquário. É o momento de rever sua criatividade quanto às formas de ganhar dinheiro e, se preciso, mudar padrões. No fim de semana, caso seja possível, tire um tempinho para meditar e buscar sintonia espiritual.

Touro

Inquietações aguardam os taurinos no dia 17, afetando suas emoções. É preciso atenção também com a parte financeira para não entrar em especulações arriscadas. Use sua energia para organizar o que for preciso e fique tranquilo, pois apesar de tenso, o dia 19 não o impactará tanto. A quadratura da Lua com Urano pede flexibilidade e inovação. Talvez seja o momento de dar o braço a torcer para algo que você esteve relutante em mudar. Nos dias 22 e 24, aproveite seu lado social sem cair em exageros.

Gêmeos

A Lua cheia acontece no eixo do seu signo, o que torna a semana forte tanto nos aspectos afetivos quanto pessoal. Fique atento e busque equilíbrio para que a balança não penda somente para um dos lados. O meio da semana será financeiramente tenso, portanto, a palavra de ordem é controle. A partir do dia 20, com a Lua em Aquário, você entrará em uma fase mais positiva, com maior liberdade, criatividade e otimismo. Para o fim de semana, tente não se envolver com assuntos profissionais. O ideal é ficar mais na sua.

Câncer

A Lua cheia em Sagitário cai em uma casa astrológica tensa para seu signo, portanto, se atente à sua espiritualidade e busque relaxamento. Atividades que envolvam contato com água, como nadar, ou outras mais terapêuticas, tipo massagem, certamente lhe farão bem. Evite o mau humor, pois ele poderá atrapalhar sua área afetiva. A Lua em Aquário favorecerá sua racionalidade e sair com amigos pode ajudar a clarear as tensões. No final de semana, fique à vontade consigo mesmo e invista em passeios culturais.

Leão

A semana começa com um mix de energias de fogo e ar bastante favorável aos leoninos, dando um up em sua motivação. Está com vontade de fazer um curso ou experimentar coisas novas? Aproveite pois será o período ideal para expandir horizontes e crescer, tudo acompanhado de mais auto-estima. Use os primeiros dias também para cuidar da saúde e se organizar no trabalho, pois o dia 19 talvez traga certa tensão nesta área. A partir da quinta-feira, surgirá a possibilidade de você conhecer alguém ou, se for o seu caso, estar mais próximo da pessoa querida. Para o final de semana, aposte em quietude e auto-conhecimento.

Virgem

A Lua cheia começa iluminando sua área profissional, trazendo a abertura de possibilidades. Contudo, questões familiares podem surgir para nublar isso, então pense bem e aposte no que for melhor. Aproveite também para organizar melhor seus passos em relação à vida como um todo e segure a mão na autocrítica. É hora de se valorizar e deixar o temor de lado, pois a vida te convidará para muitas coisas novas e a Lua em Aquário trará uma motivação a mais.

Libra

A Lua cheia será boa tanto para socializar quanto para crescimento próprio. Só não deixe de manter o pé no chão e, para os próximos dias, não esqueça que a Lua em Capricórnio pede mais assertividade, especialmente se questões familiares caóticas surgirem por volta do dia 19. Busque tirar um tempinho para fazer uma auto-reflexão, mas também aproveite a sexta e o sábado para sair e se divertir. No domingo, fique mais na sua e, se tiver trabalhos atrasados, tente resolvê-los.

Escorpião

A Lua cheia trará a necessidade de se adaptar a coisas novas e conciliar observação e participação. Será uma boa semana para questões financeiras, com promessas de ganhos e melhorias nessa área. Mantenha o foco em seus objetivos. A Lua dos dias 20 e 21 mexerá muito com questões íntimas e pessoais, mas também aumentará sua racionalidade para lidar com esses assuntos. Use o fim de semana para praticar atividades terapêuticas ou ligadas a espiritualidade.

Sagitário

A semana começará despertando seu apetite por novidades. Por outro lado, certos acontecimentos talvez tirem um pouco de sua paz. Aceite que nem sempre é possível ser inteiramente otimista, mas cuidado com o que você falará para não se envolver em desentendimentos. A quadratura da Lua em Aquário com Urano no dia 20 pode trazer um aborrecimento e a necessidade de mudar de ponto de vista. Aproveite o final de semana, pois ele será cheio de companheirismo e diversão.

Capricórnio

A semana começa com a Lua mexendo em questões íntimas e pedindo certo recolhimento. Caso haja uma sobrecarga de energias, tente fazer exercícios físicos para liberá-las. Investir em leituras também pode ser interessante ao longo da semana. Será preciso muita atenção para não entrar em conflitos, principalmente no campo afetivo. Evite gastar à toa e foque em soluções para melhorar essa área. Para limpar a alma das tensões, aproveite o final de semana para socializar.

Aquário

A Lua cheia trará um forte desejo de socializar e curtir a vida que se estenderá até o feriado, portanto aproveite a folga para dar vazão a esses desejos. Caso a semana comece de maneira tensa e traga preocupações emocionais ou financeiras, procure, a princípio, relaxar a mente e praticar atividades espirituais para alcançar um estado mais harmônico. O fim de semana trará maior intimidade com pessoas próximas. Apenas tenha cuidado com os gastos.

Peixes

A semana começará com seu foco voltado para seu lado profissional, que poderá ser afetado pela Lua cheia. Trabalhe sua confiança e inseguranças que possam existir em relação a vínculos de amizade. O feriado será um ótimo momento para se divertir, mas tenha cautela e procure dosar o racional e o emocional. A partir do dia 22, a Lua estará em seu signo, o que trará mais sensibilidade, portanto, tente manter uma visão mais positiva das coisas.

