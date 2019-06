Horóscopo da semana de 24 a 30 de junho: interiorização e tensão no ar

A última semana de junho vem aí e nada melhor do que saber o que os astros nos reservam, não é mesmo? Segundo a astróloga Serena Salgado, do Astrocentro, a semana de 24 a 30 de junho traz um grande astral interiorização.

Esse clima de introspecção deve-se ao astral da Lua em Peixes, que forma ainda uma ligação com Netuno, logo no dia 24. “Netuno é o pai da espiritualidade”, conta a astróloga.

Serena ainda revela que ao longo da semana será possível notar o clima de tensão que já havia se destacado nos últimos dias, com Saturno e Plutão em Capricórnio. “Agora entra Mercúrio na história, que está junto a Marte em Câncer. Então, é preciso cuidado com o que se fala, agressividade nas palavras, nas ações”, diz.

No dia 25, a Lua mingua em Áries, formando uma ligação tensa com o Sol em Câncer, o que propicia reflexões sobre encerramentos de assuntos e padrões ruins. Ou seja: conclusões de ciclos.

No dia 26, ainda em Áries, a Lua segue com uma ligação um pouco tensa a Saturno, o que traz uma necessidade de segurança, e atinge questões emocionais.

No dia 27, ela migra para Touro onde fica até sábado (29), quando entra em Gêmeos. Em Touro, a Lua foca em questões práticas do cotidiano, desenvolvimento de projetos e cria uma ligação benéfica com Saturno. Em gêmeos, a Lua ela propicia um passeio na natureza, conexão com a terra e movimento na vida social, como curtir um momento com os amigos.

Confira a seguir a previsão semanal de cada signo. Para melhor compreensão, leia o signo solar e também o ascendente.

Áries

Arianas iniciam a semana na quietude. É preciso ter controle das emoções para não despencar em coisas negativas. No dia 25 e 26, com a Lua no signo, é preciso cuidado com atitudes indesejadas na parte financeira. Se for para terminar um assunto ruim, como dívidas, é algo positivo. Já no 27, 28 é um bom momento para buscar estabilidade. Vale lembrar que 29 e 30 a Lua estará em Gêmeos e propicia a comunicação.

Touro

A semana traz a Lua em Peixes e pede seletividade no campo das amizades e uma tensão no ar logo de início. Com a Lua em Áries, o sentimento é de introspecção. Já com a Lua em Touro, é importante um movimento voltado para si, arejar a alma, fazer coisas novas. Já em 29 e 30, em Gêmeos, o ânimo deve retornar a pessoas do signo.

Gêmeos

A Lua em Peixes deve trazer um pouco de falta de foco, dispersão e pensamentos sobre o que resolver no trabalho. Engodos e ilusões também devem fazer parte de geminianos no início da semana. Por outro lado, com a Lua em Áries a energia retorna, mas de forma relativa, já que ao entrar em Touro o satélite pede recolhimento. Assim, a semana pede revisão, descobrir padrões de comportamento.

Câncer

Cancerianas continuam sob tensão. Desde que Marte entrou no signo e agora com Mercúrio também na faixa astrológica, oposições com Saturno e Plutão trazem conflitos, assim como temas ligados à saúde, a essas pessoas. Com a Lua e Netuno em Peixe, o ideal é buscar espiritualidade na segunda-feira. No dia 25 e 26, com a Lua em Áries, a fase profissional tende a melhorar, com novas atitudes. O clima próspero continua o mesmo no dia 27, com a Lua em Touro. Já no final de semana, pode ser a hora de ficar mais quieto, evitar confusões.

Leão

A semana para Leão pede para que ele fique mais tranquilo, quieto, já que alguns fatos podem lhe incomodar sem que a pessoa saiba muito bem o porquê. No dia 25, vale ficar atento a agressividade, ao mau humor. A energia melhora nos dias 26, 27 e 28, especialmente na carreira, com a possibilidade de parcerias, convites. Em 29 e 30, a vida social também se mostra próspera.

Virgem

Pessoas de virgem começam a semana com uma oposição de Lua em Netuno sob o signo, o que faz com que a carência fique latente. Além disso, podem surgir dúvidas sobre que passo dar na vida, que escolhas fazer… Isso tudo pode refletir no campo afetivo. Por isso, é preciso cuidado. No dia 25, a atenção ainda é necessária, já que aborrecimentos podem aparecer nos relacionamento, amizades. O dia 26 está suscetível a agressividades, mas ela passa já no dia 27, 28 quando uma fase melhor começa com novidades, convites, e que continua em 29 e 30, com agitos na vida.

Libra

A semana começa com oportunidades para dizer “não”, não ficar na passividade, não postergar obrigações, trabalhar interiorização, espiritualidade e dizer o que se quer. No dia 25 e 26, especialmente em 25, a atenção é válida no campo afetivo, já que há tensão no ar. Dia 27 e 28 são datas para ficar mais recolhido, enquanto 29 e 30 o movimento social é propício.

Escorpião

Escorpianas também devem começar a semana com uma interiorização e busca pela espiritualização. No dia 25, vale cuidado com a rotina de trabalho, possíveis encrencas, sair do ritmo, irritações. No dia 26, a tendência é de melhora. Com a Lua em Touro no dia 27, as possibilidades afetivas estão em alta, sabe o que o outro quer ou não, como as relações fluem. No dia 28, 29 e 30, a interiorização retorna.

Sagitário

Começo de semana também de um jeito mais quieto. No dia 25, o clima segue mais introspectivo, de espiritualidade. No dia 26 o clima de tensão que existia deve melhorar e nos dias 27 e 28 oportunidades novas, especialmente na carreira, relacionamentos, devem aparecer. Por fim, 29 e 30 são dias ótimos para o campo afetivo.

Capricórnio

Assim como cancerianas, capricornianas estão com energias desafiadoras pela posição de Marte e Mercúrio em oposição a Saturno (seu regente) e Plutão. Isso pede cuidados com as tensões no dia a dia. Com a Lua em Peixes, vale buscar espiritualidade. A Lua em Áries, no dia 25, pede também reflexão sobre a forma como pessoas do signo se expressam para falar o que não se quer e atrapalhar relacionamentos, por exemplo. No dia 26, a atenção volta-se para o lar, cuidar mais da família e do âmbito doméstico. Em 27 e 28, a Lua em Touro deve trazer movimento, criatividade e destrava alguns assuntos na vida da capricorniana. No final da semana, vale cuidar da saúde e hábitos positivos.

Aquário

Para aquarianas, a questão financeira é o foco no começo da semana, além de criatividade em áreas da vida com mais limitações. Vale lembrar que a oposição de Saturno e Plutão a Marte e Mercúrio traz desafios ao cotidiano, então o conselho é esperar essa fase passar. a Lua Minguante do dia 25 é a oportunidade de encerrar assuntos que não precisam dar prosseguimento para que novos começos surjam. Em 26, tudo tende a melhorar. já no dia 27, os cuidados voltam-se para casa. Em 29 e 30, a energia é de leveza.

Peixes

A semana começa com a Lua e Netuno no signo, o que significa vulnerabilidade. Em 25 e 26, vale atenção para questões financeiras, não gastar dinheiro de bobeira. Com a Lua em Touro, o momento é de ter o pé no chão, praticidade. Em 29 e 30, assim como muitos signos, o clima é de ficar com a família.

