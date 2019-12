Horóscopo da semana de 23/12 a 29/12: foco e reflexão para o período

A última semana de dezembro terá uma combinação astral poderosa já que os movimentos lunares estarão intensos. A Lua começa na segunda-feira (23) no signo de Escorpião e ainda no mesmo dia se transfere para Sagitário, deixando a profundidade de Escorpião partir, trazendo esse espírito de véspera de Natal.

Na quarta-feira (25) a Lua migra para Capricórnio e chega então o momento de colocar os pés no chão e perceber as mudanças que terão de serem feitas para o ano que se aproxima. Já na sexta-feira (27) a Lua chega em Aquário: ”Essa Lua intensifica o senso de praticidade e disciplina que serão palavras-chaves para atravessarmos a ponte para 2020.” Serena Salgado, astróloga do Astrocentro.

Áries

A transição da Lua de Escorpião para Sagitário faz com que as arianas se sintam mais estimuladas a saírem da introspecção para um clima mais descontraído de confraternização. A Lua em Capricórnio trará maiores questões de como as pessoas deste signo devem finalizar o ano, sentindo os estímulos de praticidade e organização. Essas demandas ficarão ainda mais fortes no dia 29 com Mercúrio também assumindo posição em Capricórnio.

Leia o seu horóscopo completo aqui

Touro

Para as taurinas, a Lua que vibrará em Sagitário fará com que elas se sinta mais próximas das sensações de confiança e fé, que chega com o fim deste ano. Ainda no fim da semana o senso de planejamento para 2020 aumenta, fazendo com que as pessoas regidas por este signo comecem a agilizar os processos para desenvolver os trabalhos e projetos do ano seguinte.

Leia o seu horóscopo completo aqui

Gêmeos

Gêmeos começa a semana de forma atarefada, encerrando projetos, organizando possíveis comemorações para o fim do ano. Com a mudança da Lua Nova no dia 25 surgem as reflexões sobre responsabilidade, foco e disciplina que as geminianas terão de ficar atentas no novo ano. No fim da última semana, o clima de descontração paz e tranquilidade toma conta da rotina das pessoas regidas por este signo.

Leia o seu horóscopo completo aqui

Câncer

As cancerianas sentirão um movimento interno com as mudanças lunares, mas tendem a assumir ares mais descontraídos, participando de confraternizações e revendo amigos. A partir do dia 26 Câncer vai estar ainda mais vinculado a área afetiva, buscando mais segurança em seus relacionamentos. O fim da semana é marcada por tendências a boas experiências que proporcionem autoconhecimento.

Leia o seu horóscopo completo aqui

Leão

Leão começa a semana já saindo com amigos e buscando experiências que proporcionem prazer a si mesma. O foco, disciplina e empenho serão essenciais já que a Lua Nova aguçará ainda mais o lado criativo das leoninas. Dia 28 e 29 marca um período de reflexão para as pessoas regidas pelo signo, que se questionarão e analisarão melhor os relacionamentos afetivos.

Leia o seu horóscopo completo aqui

Virgem

As virginianas estarão centradas na família e nas preocupações com bem-estar e felicidade. No meio da semana, o clima de sentir prazer, resolver assuntos de forma prática acaba tomando conta das pessoas que este signo rege e todo o senso de organização se expande para o lado de cuidados pessoais com a saúde e o trabalho, até que os feitos tragam e auxiliem suas realizações.

Leia o seu horóscopo completo aqui

Libra

A tendência é de trocas de experiências entre pessoas, viagens e afins, dos quais as librianas tanto gostam. Após o Natal as considerações são voltadas para questões mais práticas e comunicação aflorada, que já são pontos positivos e conhecidos das pessoas regidas por este signo. No final da semana, com a Lua no signo de Aquário as librianas vão se preparando para uma passagem de ano mais tranquila.

Leia o seu horóscopo completo aqui

Escorpião

As escorpianas começarão a semana de forma mais introspectiva, se questionando como se sentem para escolherem então, de qual forma pretendem celebrar o fim de ano. As ponderações em torno do lado financeiro e até em torno do ano, de forma geral, tendem chamar a atenção das pessoas regidas por este signo. Promete ser uma semana mais intensa e reflexiva para as escorpianas.

Leia o seu horóscopo completo aqui

Sagitário

A fase é bem positiva para as sagitarianas que estarão mais otimistas, animadas e inspiradas neste período, já que a Lua assume sua posição em Sagitário. É importante tomar cuidado com os excessos, afim de evitar sintomas como sensibilidade excessiva e ansiedade, por exemplo. A Lua Nova cairá no setor financeiro e pede organização para que fique mais fácil de ajustar as finanças para 2020.

Leia o seu horóscopo completo aqui

Capricórnio

As capricornianas terão alguns momentos de socialização e outros de introspecção. As pessoas deste signo se sentirão motivadas a fazerem um balanço mental de como foi o ano e repensar mudanças para o ano seguinte. É o momento de aproveitar a Lua em seu próprio signo e alinhar ainda mais seus laços espirituais para ampliar ainda mais seus horizontes para o novo ano que se aproxima.

Leia o seu horóscopo completo aqui

Aquário

Todos os processos de mudanças lunares antes da Lua que se projetará em Aquário farão com que as pessoas deste signo criem retrospectivas mentais dos pontos positivos e negativos do ano. As aquarianas se sentirão mais leves para focarem em meditações, encontros tranquilos, estimulando uma virada de ano mais sossegada pra aqueles que são regidos por este signo.

Leia o seu horóscopo completo aqui

Peixes

A energia de Peixes começa mais intensa na semana e aos poucos, conforme a Lua se movimenta, o signo vai sentindo uma sensação de tranquilidade. No meio da semana as piscianas já se sentem mais próximas de familiares, acolhidas pelos amigos e a parte social estará bem desenvolvida. No encerrar da semana é o momento para as pessoas deste signos refletirem mais sobre as possíveis projeções para o ano seguinte.

Leia o seu horóscopo completo aqui

Leia mais: 19 perguntas importantes sobre sexo que todo casal deve se fazer

+ Após realizar sonho de ser pai, homem trans conquista licença-paternidade

PODCAST – Renove seu estilo com as roupas que você já tem no armário