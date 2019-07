Horóscopo da semana: boas energias para realizar antigos objetivos

A confluência de planetas no signo de Leão trará aquele plus de força necessária para enfrentar qualquer desafio que a vida tenha reservado para essa semana.

Serena Salgado, do Astrocentro, explica que, no dia 1º, a Lua nova nesse signo provoca uma onda de criatividade e autoconfiança, fazendo da quinta um dia favorável para tomar iniciativas e dar o primeiro passo em direção aquelas velhas metas.

Antes disso, porém, o satélite estará em Câncer, portanto aproveite para passar bons momentos com pessoas queridas. Só tenha cuidado para não se prender em uma teia de melancolia saudosista.

Para o fim de semana, canalize sua energia para formular e concretizar ideias, tirando os planos do papel. E aproveite, pois o clima de romance estará no ar.

Abaixo, as previsões de Serena para cada signo. Para uma melhor compreensão, faça a leitura do signo solar e ascendente:

Áries

Tente dedicar um pouco mais de seu tempo para aqueles assuntos familiares que tem negligenciado até aqui. Ordem será a palavra-chave para lidar com possíveis complicações profissionais de modo que tudo flua da maneira certa. Boas notícias chegarão a partir do dia 1º, trazendo motivos para comemorar. Aproveite a aura de positividade que toma conta de sua área afetiva.

Touro

Não se aflija com a sensação de estar sendo limitada, pois é mera impressão sua. Se surgiu aquela vontade de dar uma repaginada na casa, não perca tempo, pois o momento é favorável para boas mudanças. Você terá o impulso necessário para por seus planos em ação, portanto faça bom uso dele. E não se esqueça de cuidar da saúde, pois seu bem estar depende dela.

Gêmeos

Geminianas sentirão uma maior necessidade de poupar dinheiro. Ao mesmo tempo, as nascidas nesse signo estarão mais sociáveis do que nunca. Será um período bom para o campo afetivo, tanto para as solteiras quanto as comprometidas. No fim de semana, foque sua energia para organizar o que for preciso para os dias seguintes. Feito isso, estará livre para se divertir.

Câncer

A Lua em seu signo pode aflorar ainda mais sua sensibilidade, portanto seja mais criteriosa ao escolher as atividades a que se dedicará, para não abalar seu equilíbrio emocional. Por outro lado, aproveite a semana para focar nas finanças e ampliar as possibilidades de ganhos no trabalho. Parcerias podem surgir para auxiliar nessa empreitada.

Leão

Enquanto a Lua não estiver no seu signo, procure manter uma atitude mais reservada, para não se envolver em complicações. Se puder, invista parte de seu tempo em meditação, trabalhando a energia interna. Mas a semana, sem dúvidas, será boa para as leoninas. Aproveite cada oportunidade que surgir para fazer coisas interessantes. Só tome cuidado para que o entusiasmo não gere gastos excessivos!

Virgem

Uma onda de nostalgia pode te levar a revisitar lembranças do passado ou até mesmo retomar o contato com amigos que não vê há algum tempo. Hora de dar uma sacudida na poeira e acabar com aquela estagnação que pode estar bloqueando a felicidade. Mas nada de muita agitação. Mantendo a tranquilidade, você terá a motivação necessária para essa fase.

Libra

Atenção, librianas: é hora de focar no profissional. Não se prenda ao que não deu certo ou só criará tensões desnecessárias. Seu horizonte de oportunidades se estende, então fique de olho nas parcerias que surgirem. Passada a agitação, busque descansar e relaxar para que as suas energias se renovem.

Escorpião

Que tal fazer um balanço de suas últimas ações? Essa análise pode lhe ajudar a perceber o que é preciso mudar para melhorar. Só não deixe que antigas falhas se transformem em emoções negativas. Sentindo-se motivada, você terá bons avanços em sua área profissional.

Sagitário

Talvez você se sinta um pouco introspectiva no começo da semana, mas isso logo passará. Cheia de entusiasmo, você se sentirá ainda mais poderosa e animada para cumprir seus objetivos. A Lua em Virgem estenderá esse gás para o fim de semana, permitindo que você use esses dias para investir na área profissional.

Capricórnio

A fase tensa ainda se estende por mais alguns dias, nublando parte de sua semana. Cuidado para que ela não afete aquilo que já foi conquistado. Volte seu olhar para dentro de si e (re)descobrirá aquela força única que te faz tão poderosa. Assim, você retomará seu fôlego, deixando para trás o momento de fraqueza e indo em direção a novas realizações.

Aquário

Às vezes é preciso parar e olhar para trás, para dar novos significados ao presente. Caso comprometida, você terá a oportunidade de enxergar a relação por uma nova ótica. Se sozinha, há chances de um novo alguém surgir em seu caminho. As parcerias interessantes se estenderão também para o lado profissional. Estude seus objetivos para ter garantia de que está mesmo no caminho certo.

Peixes

Você sentirá um pouco mais caseira no começo da semana. Talvez seu humor também sofra com momentos de instabilidade, mas logo você receberá um fluxo de energia que permitirá seguir em frente e ver a vida com mais amplitude. Use o fim de semana para organizar pendências e dar atenção ao lado afetivo. Invista em uma programação tranquila.

