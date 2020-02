Home office: veja como montar um cantinho de trabalho

Com ideias criativas e econômicas, você consegue montar em qualquer cantinho uma área para estudar, trabalhar, navegar na Internet… A família agradece. Veja como montar um home office superaconchegante na sua casa:

Este escritório foi montado no canto de uma sua sala

Foto: Leonardo Costa

Básico chique

Este pequeno escritório, quem diria, foi montado no canto de uma suíte – prova de que ninguém precisa dispor de muito espaço para acomodar prateleiras e uma confortável mesa de trabalho. O estilo das peças segue a decoração adotada no quarto: as arquitetas Carmen Zaccaro e Marise Kessel (RJ) optaram por móveis de linha reta, em tons neutros, e deixaram poucos objetos à mostra. O charme fica por conta dos baús de roupa usados para reunir a papelada com estilo.



Pinte o espaço com cores alegres, mas que não prejudiquem a concentração, como o azul e o verde suaves

Foto: Leonardo Costa

Crescendo junto

Aqui o seu filho vai fazer as lições de casa sem reclamar! Destaque para a mesa, que nada mais é do que um tampo de madeira encaixado nas laterais. Trata-se de uma ideia inteligente e econômica, pois o móvel é regulável e, por isso, acompanha o crescimento da criança. “A prateleira dos lápis também pode ser ajustada”, conta a designer de interiores Juliana Neves de Castro (RJ). Completam a decoração: lousa, quadro de ímãs e organizadores de tecido presos em varal de aço.



As portas de correr de vidro aramado escondem a bagunça que eventualmente pode tomar conta das prateleiras

Foto: Leonardo Costa

Organização à vista

Os arquitetos Marcelo Jardim e Tiago Freire (RJ) criaram a bancada para uma cozinha gourmet, mas você pode adaptar a ideia num corredor, por exemplo. Importante: a mesa deve ter, no mínimo, 50 cm de largura, medida necessária para usá-la com conforto. Presa à parede, a tela do computador libera espaço na área de trabalho e dá um toque moderno ao ambiente.

Este ambiente ganhou um charme todo especial graças ao trabalho realizado nas paredes

Foto: Leonardo Costa

Escritório jovem

Assinado pela arquiteta Cristina Japiassú (RJ), este ambiente ganhou um charme todo especial graças ao trabalho realizado nas paredes, onde foram intercaladas faixas de lambri (MDF revestido de fórmica) e tecido (lona estampada). A cortina de palhinha e a cadeira de junco, ambos materiais naturais, agregam conforto e leveza à decoração.