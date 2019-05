Geométrico é a nova febre na decoração

View this post on Instagram

Uma mistura de cores e amores⭐️ . Curiosidades . •Sempre inacabado, esse é meu cantinho de Paz, e o que me traz mais dúvidas 🤦🏻‍♀️ . •Sempre curti quarto com poucos móveis, claro, e arejado, fora a cama, todos os móveis que coloquei aqui são aéreos, pra facilitar a limpeza (Bem louca mesmo rs) tenho apenas um tapete de pelo super baixo; . • A pintura foi feita por mim ano passado sem nenhum planejamento, apenas das cores que queria utilizar; . •O Nicho na parede é DryWall e durante algum tempo foi a única “decoração” que o quarto tinha; . •Essa cama é alta a beça, não consegui abrir mão do box baú, pois me quebra um galhão, toda a roupa de cama é guardada nele; . •Minha casa é um sobrado, colocamos do lado do marido, um frigobar para facilitar (bem coisa de preguiçoso) e decorar claro rs . Estou pensando em um criado mudo pra esse ladinho aí da cama, uma luminária bacana, uma cabeceira talvez 🤔seila…meu quarto é o cômodo que mais me faz mudar de opinião, Alguém mais é assim? Aceito Sugestões rs BOM DIA☀️