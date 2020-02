Garanta o sucesso profissional do seu filho

Estimule seu filho a encarar sem estresse a decisão sobre qual profissão eles quer seguir

Foto: Getty Images

Antes dos 5 anos

. Nas brincadeiras, aos poucos a criança começa a entender o funcionamento das coisas. Um barquinho de papel, por exemplo, ensina sobre flutuação.

. Leia para ele desde cedo. Isso favorece o aprendizado de leitura e escrita no futuro.

. Desenho, pintura a dedo, dança de roda, música… Todas essas atividades gostosas colocam as crianças em contato com a arte e favorecem a criatividade.

Dos 6 aos 8 anos

. É hora de aprender a ler e a escrever. Pratique com ele em casa e deixe revistas e jornais à mostra.

. Desperte a curiosidade dele com perguntas sobre como funcionam as coisas. Ex.: por que chove?

. Estimule-o a ter uma coleção – pode ser de tampinhas, carrinhos, botões… Que tal contar tudo que já juntaram?

Dos 9 aos 11 anos

. Monte uma pequena biblioteca no quarto das crianças e deixe os livros à vista.

. Levar a criançada a museus é um bom jeito de entrar em contato com outras culturas. Se sua cidade não tem um, converse sobre as tradições da região.

. Pergunte como seu filho está indo na escola. Acompanhe de perto o desempenho dele em todas as disciplinas. Se algo vai mal, dê aquela força na lição de casa.

Dos 12 aos 14 anos

. Leia jornais e revistas e reúna a família para ver notícias pela TV.

. Analise números de pesquisas ou estatísticas. Isso afina o pensamento matemático.

. Conversem sobre os problemas ambientais e façam um jogo: cada um deve pensar numa solução. Pode ser bem maluca no começo. Depois, pensem em algo mais realista.

Dos 15 aos 17 anos

. O momento de escolher a carreira é delicado para o adolescente. Estimule seu filho a encarar essa decisão sem estresse. Não existem decisões sem volta!

. Leve-o para conversar com profissionais das áreas que o interessam.

. Não adianta querer decorar milhões de fórmulas! Oriente seu filho a entender como elas funcionam e pensar em soluções para os problemas.