Flores artificiais sempre novas

Escolha flores de modelos laváveis para

manter a aparência natural

Foto: Dreamstime

Para conservar a cor e a textura das pétalas artificiais é preciso prestar atenção na hora da compra e durante a manutenção dos arranjos.

Na hora da compra

. Escolha modelos laváveis e evite as flores de veludo, porque elas perdem a cor em pouco tempo.

. Verifique se o caule é de arame. Isso permite que você curve as flores na posição que achar melhor.

. Procure cópias bem parecidas com a flor natural.

O brilho original das pétalas

. Para que as flores mantenham a aparência do dia em que foram compradas, coloque-as num saco com sal fino, bem seco. Se necessário, seque o sal antes numa frigideira quente. Sacuda bem o saco e retire o arranjo.

. Evite deixar as flores expostas ao sol direto. Isso as faz desbotar.