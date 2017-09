Neste mês, as mulheres são protagonistas em uma série e três filmes que estreiam no cinema e na televisão e trazem histórias que debatem a misoginia dentro da industria pornográfica, o suspense no thriller vivido por um casal com relação abalada, o relacionamento de uma mãe recém-divorciada que vive um romance com um jovem mais novo que ela e uma mulher transexual que sonha em ser uma cantora lírica.

The Deuce

A indústria pornográfica na Nova York dos anos 1970 é o tema de The Deuce, série que estreou no último domingo (17) no canal HBO. A trama traz James Franco interpretando irmãos gêmeos que se veem envolvidos com o submundo do sexo e com a máfia. Maggie Gyllenhaal (Coração Louco e Mais Estranho que a Ficção) vive a prostituta Candy, que migra para a a atuação pornô. “Foi um desafio interessante pensar na relação de uma mulher que é garota de programa com poder, sexo, arte e dinheiro”, disse a atriz a CLAUDIA. Ela acredita ser importante debater a pornografia sem preconceitos. “Existe uma história de misoginia nessa indústria. Então, é bom discutir o tema em um momento em que o sexismo no mundo está sendo desembrulhado diante dos nossos olhos.”

Mãe!

Jennifer Lawrence e Javier Bardem interpretam um casal que tem a relação abalada no suspense Mãe!, com direção de Darren Aronofsky (Cisne Negro). Estreia dia 21.

De Volta Para Casa

No longa, Reese Witherspoon vive uma mãe recém-divorciada que abre sua casa para três jovens e tem um affair com um deles. Em cartaz a partir do dia 28.

Uma Mulher Fantástica

Em meio ao sofrimento pela morte do companheiro, a garçonete transexual Marina (Daniela Vega) sonha em ser cantora lírica no filme uma mulher fantástica. Nos cinemas desde 7 de setembro.

