Filhos ou carreira?

O casamento está marcado para o mês que vem. A consulta com o especialista em fertilidade para antes, ainda em abril. A advogada Nina Salomé e o futuro marido, um médico de 31 anos, têm conversado sobre a possibilidade de engravidar em breve. ”Não temos mais idade para ficar enrolando”, diz Nina, 28. Sinais da pressa: o casal namorou apenas quatro meses antes de decidir trocar alianças. E marcou uma consulta com o tal especialista antes mesmo de começar a tentar gerar um bebê. ”É que eu tenho ovários policísticos e meu ginecologista disse que posso ter dificuldades com a fecundação”, explica Nina, cujo problema da ovulação irregular (ovários policísticos) foi diagnosticado anos atrás, nas primeiras menstruações. ”Se o especialista falar que tudo bem, vou esperar dois anos, mas se ele achar que o melhor é tentar engravidar já, topo abrir mão de todos os meus outros planos”, diz.

Adiar a gravidez para depois dos 30 anos é cada vez mais comum entre as mulheres – que preferem batalhar para fazer a carreira deslanchar antes de dedicar-se a esse projeto, por exemplo. Até aí, tudo bem. O problema é tomar essa decisão sem saber das implicações dela, suas vantagens e desvantagens. E aí ficar sofrendo de ansiedade.



Período de maior fértilidade entre as mulheres

As estatísticas mostram que até os 35 anos as mulheres têm, a cada mês, em média 20% de chances de ficarem grávidas – se não utilizarem nenhum método contraceptivo, obviamente, e se transarem ao menos seis vezes ao longo desse período. A partir dessa idade esse percentual diminui gradativamente. Aos 36 ele é de 18%, aos 40 chega a 10% e aos 45 é de apenas 1%.

A queda acontece porque, ao contrário dos homens, que produzem espermatozoides regularmente, nascemos com um estoque limitado de óvulos. A cada mês eliminamos cerca de mil, entre os quais apenas um a natureza escolhe e prepara para ser fecundado. Além da perda numérica, com o tempo a qualidade dos óvulos também piora. ”O corpo ‘gasta’ em primeiro lugar os mais saudáveis,” explica o médico João Pedro Junqueira Caetano, presidente da Associação de Ginecologistas e Obstetras de Minas Gerais. Por isso, quanto mais idade tiver a gestante, maior a possibilidade de que ela aborte ou gere bebês com problemas de saúde. O risco de aborto para uma grávida com menos de 30 é de 18% e chega a 50% aos 40 anos.

Os números acima compõem uma média geral. Há mulheres que, por razões genéticas, são mais ou menos férteis do que as outras. A fertilidade maior pode acontecer, por exemplo, quando a pessoa ovula mais (até os 35 anos, a média geral fica entre nove e dez ovulações por ano, ou seja, há meses em que ela simplesmente não ocorre). As estatísticas parecem catastróficas, mas não se deixe impressionar – afinal, o mundo está cheio de gente, não? Conhecer os dados sobre fertilidade só é importante para poder planejar a hora certa de engravidar com base em informação. A maioria das mulheres só pesquisa o assunto quando a vontade de entrar para o time das mamães começa a nascer ou quando algum problema de saúde ginecológico é detectado.

Melhor época para ter filhos

Os médicos não são unânimes em relação à idade certa para engravidar. Os mais conservadores defendem respeitar a natureza e encarar esse projeto até os 30 no máximo. ”O ideal mesmo seria até os 22, mas sabemos que hoje a realidade feminina não condiz com o que seria ideal”, diz Dirceu Henrique Pereira, vice-presidente da Comissão de Reprodução Humana da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo).

Outros especialistas, mais liberais, são compreensivos frente ao adiamento. A medicina reprodutiva avançou muito nos últimos anos e por meio da técnica do ”bebê de proveta” pode ser possível gerar um filho até mesmo depois dos 40. No entanto, há um custo emocional, físico e financeiro nessa decisão. Os tratamentos envolvem remédios e injeções, cada tentativa de fertilização in vitro custa em média R$ 15 mil (preço de São Paulo) e há sempre o risco de que os embriões implantados no útero não vinguem e seja preciso passar de novo pelo mesmo processo. Sem falar que muitas vezes os embriões são feitos com óvulos doados – quando os da futura mamãe já não são mais aproveitáveis.

Pode ser. Mas pode não ser. Quando o assunto é gravidez, às vezes as histórias levam a crer que cegonhas devem mesmo existir. A decoradora Nicole Santos, 26, tinha tanta vontade de ser mãe desde criança que aos 20, recém-casada com um homem dez anos mais velho, começou a tentar engravidar. ”Não havia nada de errado comigo, mas até os 24 não rolou. E olha que eu tentei muito”, conta ela, dando risada. ”Como estava demorando demais, eu vinha tentando, paralelamente, adotar uma menina. Aí, quando a adoção saiu, engravidei.” Além da filha adotiva, Nicole tem hoje um menino. E já pensa em arrumar um novo bebê. ”Tem casal que fica tão ansioso com o projeto de gerar uma criança que deixa de ter relação sexual”, diz o médico Selmo Geber, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). ”A mulher que quer engravidar precisa é namorar bastante. O melhor tratamento é namorar muito!” Informar-se é bom sim. Mas relaxar e deixar a vida trabalhar também.

