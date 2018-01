Temas inusitados não só criam expectativa nos convidados a respeito da festa, como também transformam a comemoração em uma experiência única e divertida.

Pensando em oferecer uma noite especial aos amigos e familiares, a dentista Francislene Assis Corrêa, de 40 anos, e o radialista Adriano Eli Corrêa, de 41 anos, levaram um pedacinho da Bahia para São Paulo para celebrar o aniversário de 6 anos da filha Luna.

“O tema foi escolhido pela própria aniversariante. A escolha do tema foi um susto para mim, já que as crianças nessa idade normalmente escolhem as princesas da Disney. Para decidir os detalhes da festa fizemos uma busca na memória para nos lembrar de tudo que se relacionava com o tema. Assim fomos elaborando a festa”, contou a mãe, completando que meses antes do evento a família fez uma viagem a Salvador e aproveitou a oportunidade para fazer uma pesquisa maior de referências.

Organizada pela Marriages, comandada pela dupla Marcia Possik e Giuliana Cohen, a festa propunha uma verdadeira viagem a Bahia. “Adaptar um tema tão abrangente para uma festa de adulto já seria complicado, pois é difícil focar em uma coisa só. Quando a festa é infantil, o desafio é maior. Usamos as cores a nosso favor e a festa ficou incrível! Ficou infantil, mas ao mesmo tempo chique”, explicou Marcia.

“Fazer festa infantil é uma delícia! A energia de uma criança é totalmente contagiante! Elas aproveitam tudo e cada momento vira uma festa. Considerar a diversão deles é uma prioridade, colocando animadores de festa, áreas de brincadeiras e muitos docinhos”, afirmou Giuliana.

O cardápio da festa contou com muitos pratos típicos, como acarajés, tapiocas e cocadas.

Um dos destaques da festa foi a mesa do bolo. A confeiteira Isabela Suplicy criou um belo bolo em formato de baiana, com quase 1 metro de altura.

Como lembrança aos convidados, os pais entregaram bolsas de praia com chapéu Panamá, toalhas, enfeites de cabeça e chinelos Havaianas com fitas do Bonfim.

A aniversariante pediu aos pais um show ao vivo durante a festa. E a banda escolhida foi o Harmonia do Samba. “Os convidados saíram da festa encantados”, contou a mãe.

O projeto de decoração utilizou muitos elementos marítimos, como conchas e estrelas do mar e abusou das cores para simbolizar toda a alegria e energia baiana.

Ficha técnica:

Assessoria: Marriages

Espaço: Planet Mundi

Cabelereiro: Tia Sushi Hair e Make

Decoração: 1_18 Project

VJ: Shing

Foto: Mauro Ribeiro

Bebidas: Emporio Borges

Copeira: Consolação

Balas de coco: Danielle Andrade

Bolo: Isabella Suplicy

Doces: Noemy Caangi Arte & Gastronomia

Banda: Harmonia do Samba

Lembrancinhas: Jeniffer Bresser

Dj: Dj Samucca

Painel de Led: Led Profissional

Catering: RP+

Personagens: Manto Produções

Atração: Magia Dourada

Gerador: Mega Power

Vans: Capital Van

Barraquinha: Beijucaria

Peças para os Doces: Dona filipa