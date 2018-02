Entre confetes e serpentinas as irmãs Bárbara, de 4 anos e Victoria Mafra, 2 anos, de Recife (PE), comemoraram seu aniversário com um verdadeiro baile de carnaval.

“A escolha do tema permitiu que as duas filhas tivessem a liberdade de se fantasiar do que queriam. De uma maneira lúdica, elas se transformaram nas princesas que tanto desejavam. Essa é uma possibilidade incrível que esse tema permite!”, explicou a decoradora Kiara Vieira Martins, responsável pela produção do evento.

Usando muitas cores, máscaras, confetes e outros elementos da folia, a decoradora criou um ambiente com proposta bem infantil e delicada. “A ideia era criar uma decoração clean, que fugisse aos exageros carnavalescos, mas sem perder o colorido que a época do ano e a idade pedem. Uma proposta realmente mais fofa, infantil”, ressaltou.

Como boas pernambucanas que são, as irmãs não poderiam deixar de dançar o frevo junto com os amiguinhos. A escolha pelo frevo trouxe um toque mais personalizado à festa, valorizando a cultura local.

“No ponto alto da festa cada uma pegou seu estandarte e percorreu o salão juntamente com seus amiguinhos ao som de diversas marchinhas de frevo. Essa farra puxou todos ao tão esperado momento dos parabéns”, explicou a decoradora. A família distribuiu máscaras, confetes e muitas serpentinas.

Pensando em praticidade e conforto para os convidados, a família optou por uma recepção mais informal, com rodízio de pizza e barraquinhas de cachorro quente, batata frita, pipoca e tapioca.

Fornecedores:

Decoração: Kiara Vieira Martins Decor

Fotos: Vanessa Bicalho Fotografia

Bolos: Elton Cakes

Doces: Margot Doces Finos

Móveis e peças: Loc&Decore

Papelaria: Del Mare Papelaria Criativa

Balões: Art Balões Recife

Local: No Quintal

Flores: Canga Fulô