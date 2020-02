Exposição retrata personagens indianos

Garoto indiano fotografado por Regina Moraes

Foto: Divulgação

Começa hoje no Shopping Cidade Jardim a exposição “Retrato Social”, as fotos são de Regina Moraes, fundadora e presidente do Projeto Velho Amigo, e com direção artística de Fabio Assunção

Foram 16 dias no norte da India visitando cidades como Delhi, Agra, Jaipur e Udaipur e o resultado foram 26 fotos de personagens indianos com um olhar sensível e diferente.

Regina diz que as fotos foram feitas sem pretensão alguma, era apenas um hobby para ela. O grande objetivo da exposição é promover a venda das imagens e arrecadar dinheiro para o projeto social “ Retrato Social

Para quem não tiver a oportunidade de ir a exposição, as obras continuarão a venda, basta entrar em contato pelo telefone 11 3071-4040

Exposição “Retrato Social”

Quando: 19 a 31 de março

Horário: 10h às 22h (segunda a sábado) e 14h às 20h (domingo)

Onde: Shopping Cidade Jardim

Local: Cobertura do shopping – 4º andar (ao lado da Reebok Sports Club)

Endereço: Av. Magalhães de Castro, 12.000 – Morumbi – São Paulo/SP

