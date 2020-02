Evite 12 atitudes que geram pessimismo

Afaste o pessimismo em 2012

Foto: Getty Images



Diariamente nos vemos expostos a uma enxurrada de notícias ruins que nos chegam pela TV, jornais, rádio e internet. Sem o contrapeso das coisas boas que também ocorrem todos os dias, mas não viram notícia, o mundo que observamos passa a ser um amontoado de violência, pobreza, desastres e crises.

Nosso corpo sofre as consequências: “ficamos tristes, ansiosos e desmotivados, o que pode levar à depressão e à fobia, entre outras doenças”, afirma Alessandra Ricciardi Gordon, psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise.

Segundo Arnaldo Vicente, presidente da Associação Brasileira de Psicanálise Clínica, existem pelo menos doze fatores que geram pessimismo extremo. Identifique quais são e seja mais otimista:



Ou tudo ou nada

A pessoa vê uma determinada situação em apenas duas categorias. Exemplo: ela se sente amada ou odiada no trabalho.

Catastrofização

Toda vez que pensa sobre o futuro, projeta resultados negativos.

Supergeneralização

É o hábito de tirar uma conclusão radical de determinada situação, acreditando que o cenário jamais mudará.

Argumentação emocional

É a atitude de “imaginar” o que os outros estão sentindo. Exemplo: a fulana está quieta porque está desinteressada em mim, e não porque está cansada.

Leitura mental

Quando concluímos o que o outro pensa, sem argumentar ou ouvir o outro lado.

Personalização

Atitude de achar que tudo que acontece de ruim é exclusivamente pessoal.



Eu devo, você deve

Pessoa que tem uma ideia estabelecida de como se deve agir e superestima quando as coisas não acontecem do jeito que ela acha que deveriam acontecer. Costuma ser perfeccionista e se deprime com facilidade.

Visão em túnel

A pessoa vê apenas os aspectos negativos de uma situação.

Abstração seletiva

Acontece quando prestamos atenção em um detalhe negativo e consideramos que o todo se resume apenas ao detalhe.

Desconsiderando o positivo

Atitude de desvalorizar os pontos positivos, principalmente quando um novo desafio é proposto.

Rótulo

Hábito de achar que se alguém é de um jeito, vai ser assim para sempre.

Magnificação do negativo e minimização do positivo

Quando acreditamos que, mesmo sendo positivos, nada mudará. Provoca ansiedade.