Estilo barroco: decore sua casa com inspiração na novela Cordel Encantado

Formas rebuscadas e materiais nobres são ícones desse estilo

Com referências do barroco francês do século 17, este espaço foi criado para a Casa Cor Brasília, com a proposta de mesclar o atual com o clássico. Uma ideia é combinar poltronas de madeira a uma peça moderna, como a mesa de aço e vidro negro.

Misture peças clássicas com móveis encontrados em antiquários

O rebuscamento de móveis e objetos é uma das características do estilo barroco. Clássicas, essas peças também podem ser encontradas em antiquários por preços acessíveis.

Substitua peças caras por similares mais em conta

Pensando na novela Cordel Encantado, outra dica é substituir os materiais nobres por similares, como os potes de alumínio em alto-relevo, que imitam a prata. Potes Bali Express (preços sob consulta)

Abuse de cores como preto, prata , branco e damasco

Lustre La Lampe (preço sob consulta), Vaso (R$ 56) e Bomboniere (R$ 74) Tok&Stok

Uma mesa de madeira ou espelho com moldura são ótimas opções

Para deixar o ambiente requintado e sem exageros, aposte em poucas peças, mas que sejam de impacto. Espelho Benedixt (R$ 8.148), Mesa Cool Life (R$ 963)

