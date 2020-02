Está na hora de trabalhar?

De olho no futuro: as empresas estão

investindo nos jovens

Foto: Getty Images

O primeiro passo para ter independência é ganhar o próprio dinheiro. Isso explica por que muitos jovens decidem trabalhar mesmo que não precisem ajudar nas despesas em casa. A reação mais comum dos pais é dizer que o filho precisa só estudar.

“Quando o jovem quer um emprego, os pais temem que ele perca o interesse pelos estudos. Isso nem sempre acontece, e a responsabilidade é positiva para o crescimento pessoal do jovem”, explica Antônio Carlos Amador, autor do livro ‘O Adolescente em Desenvolvimento’ (ed. Harbra). Hoje, há muitas opções para quem está entrando no mercado de trabalho.

E para que o jovem não descuide dos estudos, as instituições de recrutamento exigem que o voluntário esteja na escola. “As empresas investem nos estudantes para torná-los profissionais mais aptos às rotinas da empresa”, diz Giuliano Bortoluci, diretor de comunicação da Estagiários.com. Que tal incentivar seu filho a seguir esse caminho?

O que diz a lei

Os estudantes que trabalham têm alguns direitos que precisam ser respeitados. A nova Lei do Estágio trouxe muitos benefícios. Ela fixou, por exemplo, um período de férias remuneradas de até 30 dias, que antes as empresas não eram obrigadas a oferecer.

Outros benefícios

– 20 horas semanais de trabalho

– Salário mínimo por hora de trabalho (piso regional)

– Auxílio-alimentação

– Vale-transporte Para tirar dúvidas, o Ministério do Trabalho e Emprego lançou uma cartilha. Acesse www. mte.gov.br e navegue pelos links: Emprego e Renda – Políticas de Juventude – Cartilha Lei do Estágio. O Ciee também tem um telefone gratuito para dúvidas: 0800-7712433.