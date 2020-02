Escolha a televisão certa para você

Escolha a televisão perfeita para a sua casa

Foto: Getty Images

Para não quebrar a cabeça na hora de escolher seu aparelho, preparamos um dossiê capaz de tirar todas as suas dúvidas. Abaixo, você descobrirá como cada modelo funciona, quanto gasta, qual seu tempo de vida útil, média de preço e até o local da casa mais indicado para a sua instalação

LCD – Tela de cristal líquido

Como funciona: o cristal líquido localizado internamente controla as lâmpadas que estão atrás do aparelho. Esse processo é responsável pelo surgimento das imagens.

Indicação de uso: a tela emite um brilho muito intenso que, no escuro, pode incomodar a visão. Coloque o aparelho em local claro.

Consumo de energia: aproximadamente 150 watts/hora em um aparelho de 32 polegadas.

Vida útil: 20 anos, com oito horas de uso diário.

Espessura média: de 2,3 a 10 cm

Preço médio: a partir de R$ 999*.

HD – Alta definição

Como funciona: tem 1 milhão de pontos minúsculos – chamados pixels – que formam 720 linhas responsáveis pelo que você enxerga na tela da TV. Quanto maior o número de pixels, melhor a definição da imagem.

Indicação de uso: pode ser fixada, sem causar problema, em lugares com qualquer tipo de iluminação.

Consumo de energia: aproximadamente 120 watts/hora em um aparelho de 32 polegadas.

Vida útil: 20 anos, com oito horas de uso diário.

Espessura média: de 8 a 12 cm.

Preço médio: entre R$ 1.599 e R$ 1.999*.

LED – Diodo emissor de luz

Como funciona: tem um sistema parecido com o da a TV LCD. A diferença: as lâmpadas foram substituídas por LEDs.

Indicação de uso: com bom contraste e imagens fiéis, vai bem em ambientes claros. Porém, ações rápidas (como jogos esportivos) costumam aparecer lentamente. Isso prejudica a visão.

Consumo de energia: aproximadamente 75 watts/hora num aparelho de 32 polegadas.

Vida útil: 20 anos, com oito horas de uso diário.

Espessura média: cerca de 2,97 cm. As mais finas do mercado.

Preço médio: a partir de R$ 1.299*.

Plasma

Como funciona: possui milhares de lâmpadas fosforescentes em miniatura. Ao ligar a TV, elas emitem gases de luz ultravioleta capazes de entrar em contato com o fósforo e, assim, gerar a imagem.

Indicação de uso: locais com controle de luminosidade, pois a tela reflete a luz externa e prejudica a reprodução, deixando-a mais opaca.

Consumo de energia: aproximadamente 301 watts/hora em um aparelho de 32 polegadas.

Vida útil: 34 anos, com oito horas de uso diário.

Espessura média: de 8 a 12 cm.

Preço médio: entre R$ 2.299 e R$ 9.999*.

TV EM 3D – 3 dimensões

Como funciona: possui um emissor de raios infravermelhos conectado à TV. Ele envia um sinal para os óculos que, ao recebê-lo, alterna a opacidade das lentes à medida que as imagens mudam no aparelho, provocando o tal efeito 3D.

Indicação de uso: coloque em ambientes escuros, pois a luminosidade pode atrapalhar a reprodução.

Consumo de energia: aproximadamente 135 watts/hora em um aparelho de 40 polegadas.

Vida útil: 20 anos, com oito horas de uso diário.

Espessura média: de 8 a 12 cm.

Preço médio: a partir de R$ 2.999*.

TUBO CRT – Cinescópios de raios catódicos

Como funciona: a imagem é transmitida graças a um feixe de elétrons, emitido dentro de um grande tubo. Daí a necessidade de tanta profundidade.

Indicação de uso: assista em ambientes claros, pois apresenta alto brilho e contraste, que incomodam no escuro.

Consumo de energia: aproximadamente 400 watts/hora em um aparelho de TV de 34 polegadas.

Vida útil: 20 anos, com oito horas de uso diário.

Espessura média: de 30 a 50 cm.

Preço médio: R$ 400*.

FULL HD – Altíssima definição

Como funciona: tem 2 milhões de pixels que, juntos, formam uma imagem com 1.080 linhas tela. Trata-se da nova geração da TV HD.

Indicação de uso: como oferece uma excelente definição, com cores nítidas e detalhes aparentes, pode ser instalada em qualquer cômodo da casa.

Consumo de energia: aproximadamente 140 watts/hora em um aparelho de 32 polegadas.

Vida útil: 20 anos, com oito horas de uso diário.

Espessura média: de 8 a 12 cm.

Preço médio: entre R$ 2.699 e R$ 4.499*.



*Os preços foram pesquisados em julho de 2011

