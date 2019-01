Ensaio pré-festa sem erros: Dicas para fotos perfeitas das crianças

Os ensaios pré-festa já fazem parte da preparação para os aniversários em muitas famílias. Eles servem como complemento para as fotos da festa e um registro diferente da família.

Mas como garantir que as crianças se divirtam durante os cliques? Especialista em ensaios infantis, a fotógrafa Mônica Araújo dá as dicas! Ela destaca que o principal empecilho é o fato de que os pequenos – e até mesmo os próprios pais – podem se sentir intimidados com a máquina fotográfica. Por isso, é importante que o profissional estabeleça uma aproximação inicialmente, brincando, conversando e fazendo com que ele se acostume não apenas com a presença do fotógrafo, mas também com o equipamento.

“Durante toda essa interação procure ficar com a câmera nas mãos ou pendurada no pescoço, para que a pessoa vá se acostumando com a presença da lente no ambiente. No momento em que eles se esquecerem da câmera e começarem a agir normalmente, é hora de começar o ensaio fotográfico”, aconselha a profissional. Ela ressalta também que essa abordagem mais leve é perfeita para conseguir cliques mais espontâneos, divertidos e cheios de vida.

A escolha do figurino sempre gera dúvida dos pais. Por mais que algumas fantasias e roupas de gala possam parecer encantadoras, priorize o conforto acima de tudo.

Já a escolha do cenário para os cliques varia muito de acordo com o estilo da família e o perfil de imagens que desejam. Os cliques feitos em casa, de maneira mais intimista e envolvendo toda a família, são uma forte tendência, especialmente para bebês. Explore a beleza natural da criança, capture o olhar, as mãozinhas, os pés. Os momentos da família, brincadeiras, a amamentação e o banho também podem render belos registros.

Um ensaio externo costuma durar entre 2 e 4 horas. Sendo assim, pode se tornar muito cansativos para crianças menores. Se fizer questão de um ensaio ao ar livre, crie momentos de descontração para que a criança não fique entendiada.

Os tradicionais ensaios feitos com a família antes da festa começar também são um importante registro. Mônica lembra que é preciso planejamento para que os cliques não atrapalhem o andamento do evento. “Após a chegada dos convidados, os pais não conseguem dar a atenção que precisamos. Por isso, é importante que eles fiquem com o filho na festa, brinquem, peguem no colo… Acho essa dica muito importante, pois depois os pais certamente sentirão falta dessas fotos”, aconselha a fotógrafa.