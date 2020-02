Natal bonito e cheiroso com especiarias

Foto: Dreamstime

A onda agora é decorar as árvores de Natal com enfeites menores (e bem mais em conta) feitos em casa mesmo. Veja as ideias a seguir e abuse da sua criatividade!

Árvore sustentável

Experimente decorar um pinheirinho tradicional com enfeites de garrafas pet. Recorte estrelinhas, corações e bolinhas e pinte com tinta plástica. Chame as crianças para ajudar – elas adoram!

Decore com ervas

Junte seis pedaços de canela em pau e amarre com uma linha dourada. Pendure também estrelinhas de anis e pinhas secas naturais. Complemente a decoração com lacinhos de cetim vermelho. Se quiser incrementar a árvore, experimente espetar cravos-da-índia na superfície de bolinhas de isopor em tamanhos variados.