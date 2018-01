A viagem começa muito antes de chegar ao destino dos sonhos: exige uma verdadeira ciência para conseguir o melhor custo-benefício possível sem contratempos. Felizmente, hoje em dia, quem opta por abrir mão das agências especializadas conta com uma série de aparatos tecnológicos para encontrar seu voo.

Como encontrar passagens mais baratas?

Aplicativos e sites que comparam preços

Antes de procurar diretamente no site das companhias aéreas, não deixe de acessar uma plataforma de comparação de preços. Ela reunirá todas as empresas com saídas no dia que você precisa, além de filtrar por horário, número de escalas e taxas. A melhor parte, entretanto, não é essa; mas a possibilidade de criar alertas para aproveitar boas promoções.

Gurus: Kayak, Decolar.com, eDestinos e SkyScanner

Sites que negociam com milhas

Existe ainda a opção de procurar o seu bilhete em algum portal que efetue compras por milhas de terceiros. Funciona assim: eles adquirem créditos de pessoas ou empresas e conseguem melhorar o preço do trecho ao vendê-lo para você. A dica é ficar de olho no tempo de viagem, já que os voos ofertados costumam ter escalas e conexões malucas.

Gurus: 123 Milhas e MaxMilhas

Dicas de expert para economizar nas passagens

Procure as suas passagens sempre em janela oculta do navegador de Internet (Chrome, Explorer, Mozilla etc). Assim, você evita que a sua localização altere o preço de alguma forma.

Antes de marcar as férias na sua empresa, pesquise a variação de valores entre os dias da semana. Viajar na segunda-feira pode sair mais em conta do que embarcar na sexta, por exemplo. O mesmo vale para o dia de compra.

Sempre que possível, cheque se combinar passagens de diferentes companhias é mais vantajoso. Às vezes é!

Pesquise as empresas aéreas que têm sede no país que visitará. Provavelmente, elas oferecerão melhores tarifas.

Cheque se o seu cartão de crédito conta com algum programa de pontos ou milhas. Talvez você já os esteja acumulando sem saber.

Esteja alerta aos tíquetes baratos demais, pois podem esconder alguma pegadinha. Antes de finalizar a compra, verifique se eles incluem a bagagem despachada, as refeições e se o número de escalas é razoável.

Bon voyage!