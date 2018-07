Em momento raro, filho de Patrícia Abravanel rouba a cena no palco do SBT

No último “Jogo dos pontinhos” exibido neste domingo (29) no “Programa Silvio Santos”, um convidado surpreendeu a audiência com sua fofura.

Conhecido por trazer celebridades ao palco e fazer com que eles respondam algumas perguntas enquanto o público adivinha, o jogo deu o que falar com a presença do filho da Patrícia Abravanel, Pedro, 3 anos.

Exibindo toda a sua timidez e fofura na televisão, o menino foi questionado qual seria seu parente favorito. “Pedro, de quem você gosta mais: da sua avó ou do seu avô?”, questionou Silvio. “Do meu avô”, respondeu Pedro diante das gargalhadas do público.

O menino é neto do apresentador Silvio e de sua companheira Íris Abravanel e , mesmo que sua participação no programa foi breve, a repercussão nas redes sociais foi grande.

Confira alguns comentários dos internautas:

"De quem cê gosta mais, da tua avó ou avô?"

– DO MEU AVÔ ITI MALIA A CARINHA DO VOVÔ #ProgramaSilvioSantos. pic.twitter.com/jg8XfEtqm0 — Deriky Pereira (@derikypereira) July 30, 2018

O filho da Patrícia Abravanel é uma graça 😍 #ProgramaSilvioSantos pic.twitter.com/N38Fl0bzTa — Hialley Gouveia (@Hialley) July 30, 2018

Brincadeiras à parte, o print mais bonito do #ProgramaSilvioSantos de hoje merece um post só dele! pic.twitter.com/qPAVWdDjvn — Deriky Pereira (@derikypereira) July 30, 2018

Olha quem ta no palco hojeeee #ProgramaSilvioSantos. pic.twitter.com/NCs9Qpg3Th — Deriky Pereira (@derikypereira) July 30, 2018

Veja o vídeo completo do programa:

