Dona nota 10: como cuidar bem do seu animal

Até os 4 meses de idade

Se ele é órfão

Achou um recém-nascido? A cada duas horas, dê na mamadeira um leite chamado sucedâneo, encontrado em pet shops. Depois que ele mamar, passe no bumbum uma esponja umedecida em água morna – sem esse cuidado, ele não consegue fazer xixi e cocô e pode morrer. Mantenha-o aquecido numa caixa com cobertor. Se estiver frio, coloque uma bolsa de água quente debaixo do cobertor.

Se eles têm mãe

Até os 25 dias, você só precisa manter os panos limpos e ficar de olho para ver se todos estão bem.

Desmame e vermifugação

Por volta dos 25 dias, introduza a papinha de desmame e vermifugue a turminha. Reforce a dose aos 4 meses.

Vacinação

A primeira dose é entre 45 e 60 dias, a segunda, 30 dias depois, e a terceira, depois de mais um mês. Antes delas, o filhote não deve ir para a rua.

Comida

Com um mês, dê ração de filhotes – se eles comerem comida caseira, será difícil tirar depois. Após as refeições, leve o cãozinho até o jornal e elogie cada xixi.

Atenção

Coloque telas nas janelas para evitar que os filhotes caiam e não deixe miudezas no chão.

Dos 4 meses aos 7 anos

Alimentação

Dê ração de filhote até ele completar um ano e evite acostumá-lo a comer petiscos caseiros.

Saúde

Não se esqueça de vaciná-lo anualmente e dar vermífugo a cada 6 meses. Se você não tem tempo de escovar os dentes dele diariamente, fique de olho na presença de tártaro. Escove a pelagem do bichano para retirar pelos mortos.

Castração

Deve ocorrer entre 5 e 6 meses. Isso evita tumor de mama e xixis pela casa. Sem falar no constrangimento do garanhãozinho se agarrar nas pernas das visitas…

Educação

Certos comportamentos que hoje parecem fofinhos no futuro podem incomodar. Se você não quer ser arrastada pela rua, acostume o cão a andar ao seu lado: diga “não” e dê um tranco na coleira quando ele se empolgar. E dê bronca – e não risada! – se ele latir para visitas.

A partir dos 7 anos

Saúde

Cães grandes são considerados idosos a partir dos 7 anos; gatos e cães pequenos só por volta de 14 anos. Fique atenta e comunique ao veterinário se notar apatia, falta de apetite, dificuldade ao urinar, inchaços e caroços, emagrecimento ou ganho de peso sem explicação, vômitos frequentes e dores nas articulações (ao fazer esforço para levantar, o bicho ”chora”).

Exames de rotina

Com o avanço da idade, os bichos podem ter diabetes, catarata, tumores e problemas renais, hormonais ou articulares. Faça exames periódicos para detectar essas doenças – hemograma, exame de urina e ultrassom são de praxe. Quanto antes forem diagnosticadas, maiores as chances de cura.

Importante

Se ele dorme no quintal, coloque a cama num local protegido de friagem. E nada de aposentar as caminhadas e os banhos de sol diários!

A gata ou a cadela vai ser mamãe?

Importante

Antes do namoro, vacine e vermifugue a fêmea (se ela engravidou por acidente, deixe para fazer isso depois do desmame). Ela deve continuar passeando mesmo barrigudinha, mas andará mais devagar e cansará logo.

Cuidados

Como a gravidez dura só dois meses, leve logo a futura mamãe ao veterinário para um checape.

Alimentação

Aos 50 dias de gestação, ofereça à cadela ou gatinha uma ração de filhotes. Rica em cálcio, ela é importante para evitar a eclâmpsia, doença que pode matar a mamãe. Fracione as porções porque o estômago está comprimido pelo tamanho do útero e ela não consegue comer tudo de uma vez. Volte à ração normal depois do desmame.

Parto

Preste atenção e informe o veterinário se o trabalho de parto não começar até o 63º dia, se a bolsa romper e o filhote continuar lá dentro ou se já tiver passado mais de uma hora e nada do próximo filhote nascer.