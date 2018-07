Doença sexualmente transmissível que pode virar superbactéria preocupa

Uma infecção sexualmente transmissível que pode se transformar em uma superbactéria, resistente a tratamentos com antibióticos mais conhecidos, preocupa as autoridades médicas, de acordo com o G1. O Ministério da Saúde brasileiro também monitora a doença.

A Mycoplasma genitalium (MG) é uma bactéria que pode ser transmitida por meio de relações sexuais com um parceiro contaminado. Nos homens, ela causa a inflamação da uretra e dor na hora de urinar. Nas mulheres, pode inflamar os órgãos reprodutivos – o útero e as trompas de falópio – provocando dor, febre, sangramento e infertilidade.