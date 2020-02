Dicas para seu filho virar um aluno nota 10

Veja se seu filho está cumprindo os horários e mostre que você está de olho

Foto: Dreamstime

“A falta de motivação entre os jovens é cada vez mais comum”, diz a psicóloga Tatiana Lessa, autora do livro E Agora? Meu Filho Não Gosta de Estudar!. Quando o filho vai mal na escola, a mãe deve procurar a diretoria para entender o problema e eliminar a possibilidade de um distúrbio de aprendizagem, como a dislexia, ou de bullying. Confira outras dicas:

1. Ensine seu filho a estudar

Algumas crianças aprendem mais quando leem para si. Outras fazem resumos ou pedem para que alguém leia e faça perguntas. Faça esse teste com seu filho para que vocês dois descubram como ele estuda melhor.

2. Converse

Muitas vezes, as dificuldades de aprendizagem estão relacionadas à parte emocional da criança. O diálogo é importante para descobrir se ela é vítima de bullying, se está estressada ou se os problemas da casa estão afetando sua dedicação aos estudos.

3. Seja parceira da escola

O professor acompanha seu filho todos os dias e pode ajudar a encontrar uma solução. Por isso, nunca faça críticas a ele na frente da criança. O jovem sabe quando aquele profissional perde o valor e pode querer enfrentá-lo.

4. Descubra o talento dele

Toda criança tem dificuldade em algumas matérias e facilidade em outras. São as inteligências múltiplas. Peça para seu filho listar suas habilidades, como redação ou matemática. Isso vai ajudar você a desenvolver uma estratégia de estudos que estimule seus pontos fortes.

5. Se for preciso, apele para o reforço

A criança pode estar com dificuldade em alguma matéria por falta de conhecimentos básicos. Verifique essa possibilidade com o professor e, se necessário, peça reforço na própria escola ou com um amigo.

6. Dê autonomia

Não seja superprotetora. Se você incentiva seu filho a ser responsável e a ter disciplina com pequenas tarefas, como separar a roupa suja em casa e cuidar do bicho de estimação, estudar não vai ser um fardo tão grande, pois ele já estará acostumado. Dessa forma, ele ficará preparado para desafios maiores, como o vestibular.

7. Cobre

Veja se seu filho está cumprindo os horários e mostre que você está de olho. Elogie quando ele se comportar bem e dê algum castigo caso ele descumpra o acordo.

8. Elogie

Se os pais não acreditam nos seus filhos ou não demonstram isso, os pequenos deixam de acreditar no próprio potencial. Uma criança com a autoestima elevada pelas conquistas na escola se sente estimulada a continuar estudando.

9. Incentive a prática de esportes

A falta de uma atividade física pode levar a criança a gastar energia de forma negativa, como tumultuar a sala de aula.

10. Estimule a alimentação saudável

Seu filho come antes de ir para a escola? Estudar sem se alimentar direito pode prejudicar a memória e a atenção durante as aulas. Beber pouca água também pode causar sonolência.