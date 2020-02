Dicas para melhorar o aprendizado dos filhos

Garanta um futuro melhor para seu filho: ajude-o no desenvolvimento de suas habilidades

Foto: Getty Image

Você certamente sonha em ver o seu pequeno passando de ano na escola, entrando na faculdade, depois conquistando o primeiro emprego e sendo sempre bem-sucedido. Para tornar tudo isso realidade é preciso investir no primeiro ciclo do ensino fundamental, que vai da primeira à quarta série. Segundo estudo do Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper-SP), de 2011, o bom aproveitamento da criança nessa fase é decisivo para que ela tenha um excelente desempenho na universidade e, consequentemente, esteja mais bem preparada para enfrentar o mercado de trabalho.

Para garantir que o futuro do seu filho seja brilhante, ajude-o no desenvolvimento de suas habilidades e de sua capacidade de aprendizado. A melhor maneira de fazer isso é aumentando o prazer de estudar. Veja as dicas:

1. Mostre a importância da hora das tarefas, reservando um espaço adequado para o seu filho apoiar os livros, escrever, ler ou desenha;

2. Monte uma rotina diária de estudos para que ele possa rever o conteúdo ensinado na escola. Que tal sugerir que a criança faça uma planilha contando o que aprendeu naquele dia? É importante estudar pelo menos cinco minutinhos diariamente para a memória absorver a matéria;

3. Leia junto com seu filho. Ajude-o a selecionar histórias prazerosas. Ofereça livros, gibis e revistas adequados para a idade dele;

4.Frequente a biblioteca (da escola ou do bairro) com o pequeno para mostrar a ele o quanto é fascinante o mundo da leitura;

5. Invente exercícios de adivinhação a partir dos conteúdos que o seu filho está aprendendo na escola. Por exemplo: brinque com palavras (armazém, também), perguntando o que elas têm em comum;

6. Incentive a brincadeira. Quanto mais a criança brincar, mais madura chegará à adolescência. As atividades ao ar livre são sempre as melhores opções. Se o espaço disponível é dentro de casa, permita que a diversão role solta. É saudável fazer bagunça e deixar os amigos do seu filho frequentarem a sua casa;

7. Estimule a prática de atividade física regular. Os exercícios que trabalham a coordenação motora, como futebol, natação, dança e artes marciais, são excelentes para melhorar o funcionamento do cérebro.