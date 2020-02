Dicas para manter os filhos longe das drogas

Fique atento às companhias do seu filho

Foto: Getty Images

O jovem Marcos Lopes passou quatro anos de sua vida usando e vendendo drogas. Depois de ver todos seus amigos morrerem, ele decidiu mudar: se formou na faculdade de letras e virou educador social. Hoje, ele orienta jovens a não se envolverem com entorpecentes. “Meus quatro anos no tráfico me ensinaram o que pode manter os jovens longe das drogas”, conta.

Abaixo, Marcos dá dicas preciosas para ajudar você a proteger seus filhos. Confira:

É essencial estar presente no dia a dia do seu filho

“Os estudantes que tinham mais diálogo com os pais eram os que menos aceitavam minhas ofertas”, relata Marcos. Converse com seus filhos sobre o universo das drogas. Os jovens têm curiosidade pelo que é desconhecido.

Não fale do assunto em tom de bronca ou sermão

Converse sobre o assunto naturalmente e conte que os efeitos são enganosos e podem prejudicá-los. Mostre que você é o melhor amigo do seu filho.

Indique filmes sobre o tema

A indicação do educador é: O Bicho de Sete Cabeças, da diretora Laís Bodanzky, e O Diário de um Adolescente, de Scott Kalvert, que retratam a realidade de um dependente químico.

Dê livros que mostrem o universo dos usuários e traficantes

Ele recomenda: Capão Pecado e Manual Prático do Ódio, de Ferréz; O Abusado e Rota 66, de Caco Barcellos; e Falcão – Meninos do Tráfico, de Celso Athayde. Também incentive seu filho a ler livros em geral.

Estimule a autoestima do seu filho

Se ele souber que substâncias tóxicas são capazes de prejudicar a aparência do seu corpo, o amor-próprio e a vaidade podem afastá-lo das drogas. Também é importante incentivá-lo a praticar algum esporte.

Fique atento ao comportamento e às companhias dele

As drogas tornam os jovens mais agressivos e arredios. Por isso, fique atento às companhias do seu filho. Se possível, conheça os pais dos colegas dele.

Preste atenção no namoro

Muitos jovens entram nas drogas influenciados pelo namorado(a). Ao conversar sobre o assunto, oriente seu filho a escolher uma pessoa do bem. Diga a ele para fazer a seguinte reflexão: “Meu parceiro quer o meu bem?”.

Incentive seu filho a ajudar as pessoas

Ele pode colaborar com os afazeres da casa ou na organização de atividades na escola. Isso vai estimular seu senso de responsabilidade.

Mostre que os atos dele têm consequências

Explique para seu filho que toda ação terá uma reação. Por exemplo: “Se eu roubar um carro, posso ser preso”. Ou: “Se eu usar drogas, comprometo minha saúde”.