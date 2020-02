Dicas para garantir uma viagem de carro segura com a família

Está aberta a temporada de viagens de verão e de fim de ano. Já escolheu o seu destino?

Foto: Getty Images

Estar de férias é uma delícia. Viajar é melhor ainda. A expectativa da Secretaria Estadual de Logística e Transportes de São Paulo é de que 2 milhões de veículos passem pelas estradas paulistas nesse verão. Imagina no resto do Brasil! Com tanto carro na rua, o perigo aumenta. Mas há formas de evitar acidentes ou imprevistos. Se for viajar neste Ano Novo, comece desde já a verificar alguns itens do seu carro. Veja o que fazer:

Ainda em casa

Verifique a troca de óleo, validade do extintor, nível de pressão dos pneus (inclusive o estepe) e se as luzes estão funcionando. Macaco, triângulo echave de roda são itens obrigatórios no veículo.

Com o mecânico

Se seu carro ainda está na garantia, agende uma revisão. Troca de óleo, pastilhas e velas são serviços que podem ser feitos no mesmo dia. Problemas com o motor, por exemplo, precisam de mais tempo.

Em casos de emergência

Seja prevenida: leve lâmpadas-reserva, por exemplo. Cheque ainda se sua carteira de motorista e o licenciamento do veículo estão dentro da validade. Inclua na lista o cartão da sua seguradora.