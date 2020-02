Dicas de viagem combinadas com belas ilustrações

Sempre que decidimos viajar para um lugar novo fica a dúvida: o que fazer por lá? A revista Oryx In flight, que é distribuída nos voos da Qatar Airways, teve a ideia de fazer guias 24 horas, com dicas do que fazer no seu destino escolhido o dia inteirinho!

Os guias estão disponíveis no site da revista e são ilustrados por Fernando Volken Togni & Patrick Hruby. Olhem que lindo esse de Roma!