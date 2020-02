Dicas de festas de réveillon: a favorita da editora

Festa de Réveillon 2009/2010: Sensation Wicked Wonderland, em Dusseldorf, na Alemanha

Eu sou do tipo que adora réveillon, seja com amigos, a dois ou em família. O que importa é o alto astral de todo mundo para fazer da noite uma comemoração bacana.

Já passei muitos revês (meu jeito de chamar a festa) bem legais e outros nem tanto, alguns muito chatos, dê uma olhada na minha lista, espero que possa ajudar você na escolha.

• Roubada: festa na boate do Palácio onde é realizado o festival de Cannes. Tinha tudo para ser muito bacana mas foi uma decepção: música desanimada, público feio, sem glamour, e a festa tinha mulheres usando vestidos curtos dançando sobre pedestais. O que salvou a noite foi o jantar, na casa de amigos franceses, com champagne, escargot e fondue de frutos do mar.

• Fora da multidão: fui com um ex-namorado para Arraial d’Ajuda uma vez. A cidade estava muito lotada e nenhum evento parecia divertido o suficiente. Decidimos então fugir do circuito. Levamos uma garrafa de champagne para a areia, vimos os fogos, colocamos flores para Iemanjá e voltamos para a pousada para continuar a comemoração.

Festa favorita: réveillon internacional em alto estilo: Sensation é um evento realizado em vários países desde 2000. Uma grande festa, com estrutura de primeira, música eletrônica animadíssima e nem um pouco chata, performances criativas e invejáveis e muita gente bonita de todo o mundo, vestida obrigatoriamente de branco. No réveillon de 2009 para 2010 eu fui para Dusseldorf, na Alemanha, para a festa Sensation Wicked Wonderland . Soltei a criatividade e fiz uma roupa temática: fui de Rainha de Copas branca, com peruca e muitos colares e pulseiras. O público é seleto, descoladíssimo, a grande maioria usa acessórios divertidos para se diferenciar e a música rola até de manhã.

Comprei o pacote de hotel, ingressos e translado para a arena onde a festa acontece. Valeu muito a pena e certamente é uma comemoração de réveillon que eu quero repetir. No site tem a programação mundial da Sensation e os pacotes disponíveis. Quem não gosta de muita gente pode escolher o camarote premium, com mesas para grupos e atendimento VIP que inclui champagne servida nas taças por malabaristas.

E você, qual a festa de réveillon mais bacana que já passou? Conte pra gente!