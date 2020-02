“Detox” digital: siga dicas para dar um tempo nos aparelhos

Faça uma lista de aparelhos que ficarão de fora durante seu “detox” digital

Foto: Getty Images



Neste mundo ultratecnológico, em que smartphones, TVs e redes sociais acabaram se transformando em nossos melhores amigos, nos afastamos do toque, do “olho no olho” e do bate-papo real. Você está precisando de uma desintoxicação digital? Confira algumas dicas que vão ajudá-la a dar um tempo nos aparelhos:

Aproveite para ler

Separe livros e revistas variadas para devorar no fim de semana. Assim você relaxa e amplia os seus conhecimentos.

Encontre um cúmplice

Convide alguém para fazer o detox digital com você. Vale namorado, marido, filho e ou amigos.

Delimite um tempo de uso

Programe-se para ligar e desligar os equipamentos. Uma sugestão é se desconectar no sábado e no domingo, quando você não tem a obrigação de responder aos e-mails do seu chefe.

Anuncie

As pessoas vão ficar preocupadas com o seu sumiço, portanto deixe todo mundo avisado com um simples post no Facebook.

Faça uma lista

Escreva todos os itens que você vai esquecer de propósito: TV, celular, telefone, computador, mp3… a listinha ajuda a manter o compromisso de pé.

Planeje atividades ao ar livre

Já que você vai se desligar do mundo, é hora da diversão começar! Programe passeios (com pessoas queridas) que vão deixá-la longe dos “gadgets”.