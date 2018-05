Descubra quem pagou pelo vestido de casamento de Meghan Markle

normal que as grandes marcas da moda vistam de graça esses ícones com suas peças de roupa.

Quando não é isso, as grifes emprestam peças já disponíveis em seus acervos, ou os próprios estilistas produzem a roupa especialmente para o convidado em questão. O motivo? Todos saem beneficiados: o artista vai para o evento vestindo uma marca importante, e a empresa em questão ganha com a divulgação e a visibilidade.

Meghan Markle e o príncipe Harry se casaram no sábado (19), e a cerimônia foi televisionada mundialmente. A repercussão criou uma imensa divulgação para o trabalho da Givenchy, responsável pelo vestido de noiva, e para a estilista britânica Clare Waight Keller. Meghan também trocou o vestido por um modelo criado por Stella McCartney, para a festa. Quanto mais importante é o artista global, mais as grifes disputam para ver com qual marca o convidado irá para o evento. Será que foi o que aconteceu no tão falado Casamento Real?

A resposta é não! Meghan arcou financeiramente com seu vestido de noiva, assim como Kate Middleton. Tudo isso porque a Realeza Britânica tem a tradição de não aceitar roupas de presente. Apesar disso, a Família Real arcou com o restante da cerimônia.

O preço não foi divulgado oficialmente, mas estima-se que o valor atinja o equivalente a 500 mil reais. Agora, depois de casada, Meghan possui um orcamorça disponível para gastar com roupas, assim como o restante da realeza.

Veja também: Médiuns afirmam ter carta psicografada de Diana para Harry e Meghan

+ Harry e Meghan vão curtir lua de mel em lugar luxuoso e aconchegante