Deixe sua casa mais segura para as crianças

Tome cuidado com produtos tóxicos,

vasos de plantas e panelas no fogão

Foto: Getty Images

Basta uma distração para que o bebê ponha o dedo na tomada ou a criança beba um produto de limpeza pensando que é suco. Sustos assim são mais comuns do que você imagina. E eles deixam os pais em apuros – até as mães experientes têm dúvidas sobre como socorrer a molecada.

Para evitar que esses acidentes aconteçam com sua família (bate na madeira três vezes!), saiba como deixar a casa mais segura, sem abrir mão do conforto e da alegria de sempre.

Foto: Getty Images

Cozinhe nas bocas de trás

Deixe as panelas com os cabos voltados para dentro do fogão. Em caso de queimadura, lave a região com água fria e leve o pequeno ao médico.

Foto: Dreamstime

Mantenha as plantas no alto

Ao comprar uma planta, cheque na internet se a espécie não é venenosa quando ingerida. Ou dê preferência a vasos que possam ser fixados no teto.

Tranque os produtos tóxicos

Cera, água sanitária, limpa-vidros, limpador multiuso e outros produtos de limpeza devem ficar num armário trancado. Faça o mesmo com os remédios.