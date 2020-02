Decore sua casa com flores artificiais

Ninguém vai acreditar que os arranjos

não são de verdade!

Foto: Getty Images

Preste atenção nas dicas abaixo e deixe sua casa sempre florida:

Compre as mais parecidas

Procure cópias bem semelhantes às plantas originais.

Veja se o caule é de arame

Isso permite que você curve as flores na posição que achar melhor.

Evite as de veludo

Escolha modelos laváveis e evite as flores de veludo, porque elas perdem a cor em pouco tempo.

Tenha uma fruteira florida

Corte os talos com um alicate e coloque as flores numa fruteira.

Alegre seu trabalho

Coloque dois maços de florzinhas miúdas dentro de um porta-lápis.

Use cachepôs de vime

Cestas de vime valorizam as flores artificiais. É só procurar modelos de flor com o mesmo tom das fibras.