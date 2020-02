Dave Grohl estreia seu primeiro documentário: Sound City

Bastidores do documentário Sound City, com direção de David Grohl

Foto: soundcitymovie.com/photos

Como se não fosse o bastante ter sido baterista da banda Nirvana no final dos anos 80 e hoje ser o líder do Foo Fighters, Dave Grohl resolveu se tornar diretor de cinema agora.

O documentário contará a história do famoso estúdio Sound City conhecido pelas gravações de álbuns como Nevermind do Nirvana, e Iowa do Slipknot.

O estúdio fechou oficialmente em maio do ano passado, e nos últimos meses Dave Grohl tem preparado o filme com a ajuda de vários músicos diferentes.