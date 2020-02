Crianças egoístas: como ensinar os filhos a dividir

Interfira cada vez que o seu pequeno não quiser compartilhar um brinquedo

Foto: Getty Images

Você ensina ao seu filho a importância de compartilhar? Se não, cuidado, pois ele pode crescer egoísta e ter dificuldades em dividir as coisas com os outros. Para não correr o risco, siga as dicas da terapeuta americana Bobbi Conner:

Dê o exemplo

As crianças observam as atitudes dos adultos. Então, sugira que a família compartilhe objetos comuns da casa. Durante as refeições, experimente oferecer um pouco de comida do seu prato – isso mostra que o alimento também pode ser dividido.

Elogie cada acerto

Assim como você chama a atenção quando a criança faz algo errado, valorize o bom comportamento com elogios.

Não ao egoísmo

Interfira cada vez que o seu pequeno não quiser compartilhar um brinquedo. Diga que aquela atitude não é legal e ajude-o a retomar a brincadeira.

Sem brigas

Quando a criança não aceita dividir, ela tende a bater, empurrar e morder os outros. Nesse caso, tire-a do local e explique que tal comportamento não é correto. Ensine-a a pedir desculpas.