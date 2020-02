Cozinha limpa

Foto: Getty Images

Pia sem manchas

Use um pano embebido em álcool para tirar as manchas da pia de aço inoxidável. Depois, jogue gotas de azeite e passe uma esponja com detergente.

Gavetas emperradas

Com um pano, aplique uma camada de cera de chão incolor (em pasta) ou parafina nos trilhos. Retire o excesso e recoloque a gaveta. Ela vai deslizar como nova!

Prata da casa

Ferva 1 litro de água com 3 colheres (sopa) de bicarbonato de sódio. Depois, forre uma assadeira com papel-alumínio. Coloque os objetos de prata e regue com a água. Deixe de molho por 10 minutos. Lave e seque bem. Vai ficar tudo lindo!

Panelas limpinhas

. Se a sua panela queimou, salpique bicarbonato de sódio e umedeça. Depois de algumas horas, lave. O queimado sairá rapidamente. Se a comida grudou, encha a panela com água quente e 2 colheres de sal ou bicarbonato de sódio. Deixe por algum tempo e limpe.

. Para que suas panelas brilhem, passe um pano com álcool depois de lavá-las. Dessa forma, elas vão reluzir. Se a peça estiver velha e opaca, lave com sabão em pó. Você também pode polir as panelas de inox com um pouco de farinha de trigo em uma flanela.

Tampa do fogão

Para remover as gorduras e manchas mais resistentes, dissolva uma colher (chá) de bicarbonato de sódio em uma xícara de vinagre de maçã. Lave e seque com um pano macio. Nunca use esponja de aço para limpar qualquer objeto de inox, pois pode arranhar e manchar

Sai, gordura!

Ligue o forno no máximo, deixe esquentar bem e desligue. Na parte de cima, coloque uma panela com amônia. Na de baixo, ponha outra panela com água fervente. Deixe de um dia para o outro. Depois, passe um pano com sabão neutro e lave com água. A gordura vai sair fácil, fácil!

Azulejos e pisos tinindo

Junte 1/2 xícara (chá) de vinagre branco, 1/4 de xícara (chá) de bicarbonato de sódio, 1/2 xícara de amônia e 1 litro de água. Misture e passe nos azulejos e pisos. Deixe agir por 10 minutos, para clarear. Depois, é só lavar normalmente com água e sabão.

Para lavar peças de alumínio

Misture 1/2 barra de sabão em pedra comum, ½ barra de sabão de coco e 1 litro de água filtrada. Coloque os ingredientes em uma panela e deixe ferver até derreter tudo. Depois, retire do fogo e acrescente 3 colheres (sopa) de vinagre, 1 colher (sopa) de açúcar e 3 colheres (sopa) de detergente líquido. Despeje tudo em uma vasilha e deixe descansar de um dia para o outro. Use a pasta para limpar ou polir peças de alumínio.

