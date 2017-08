Como deixar o corte pixie crescer e continuar linda no processo

O corte pixie virou mania ente as celebridades. A modelo Cara Delevingne aderiu, a cantora Katy Perry e a atriz Zoë Kravitz também. Por aqui, a apresentadora Xuxa Meneghel é fã confessa. Mas se você cortou, curtiu por um tempo e agora cansou do visual, veja como deixá-lo crescer com saúde.

Cortes recorrentes

Não pensei que evitar a tesoura é o jeito mais fácil de restaurar o comprimento. Não é verdade. Melhor ir ajustando o corte a cada 4 semanas, para manter a parte de trás e construir o resto do cabelo para o novo comprimento.

“É importante cortar um pouco da base de mês em mês, para o cabelo cresça como o long bob, de base reta”, fala o hair stylist Rudi Werner, do Werner Coiffeur, no Rio de Janeiro. Assim, seu cabelo se mantém bonito durante o processo.

Buffalo, Charlotte, Kansas City, Grand Rapids! Got a Citi 💳 ? Your Witness: The Tour presale starts at 10am local! www.katyperry.com A post shared by KATY PERRY (@katyperry) on Jun 13, 2017 at 7:00am PDT

Personalize

Alguns produtos e acessórios podem te ajudar a manter a graça do cabelo enquanto ele cresce. Cera, por exemplo, pode ser uma boa para dar textura. “Lance mão de pomadas e mousses, mas sempre em pouca quantidade, já que os fios estão curtos. Coloque bem pouco na mão e espalhe no comprimento”, diz Werner.

O cabeleireiro Ítalo Cardoso, do salão Esmell, também no Rio, acrescenta: “<aneire nos finalizadores para não deixar os fios melados. Pode usar leave-in, pomada para deixar mais messy, mas não todo dia!”

A atriz Emma Watson (na foto abaixo), durante o processo de crescimento de seus fios, abusou de penteados e acessórios delicados. “Lenços e presilhas também são boas opções para estilizar!”, diz o cabeleireiro.

Tenha paciência

Prepare-se: são pelos menos três meses para começar a ver um crescimento relevante e seis para ver mudanças significativas. Não desanime!